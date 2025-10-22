Acesse sua conta
Instituto Federal abre concurso com 28 vagas e salários de até R$ 5.967,04

Inscrições abrem no dia 28 de outubro e vão até 9 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 19:25

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) — Foto: Reprodução/Assessoria
Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) — Foto: Reprodução/Assessoria Crédito: Divulgação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) abriu concurso público para preencher 28 vagas imediatas e formar cadastro de reserva para a carreira de Técnico-Administrativo em Educação. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior.

Os salários iniciais para os cargos variam entre R$ 3.483,52 e R$ 5.967,04. As inscrições estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do IFMT. O período de inscrição vai de 28 de outubro a 9 de novembro de 2025.

O valor da taxa de inscrição para o concurso varia de acordo com a classificação do cargo: R$ 140,00 para cargos de Nível Médio e Técnico (Classes C e D) e R $160,00 para cargos de Nível Superior (Classe E).

A prova objetiva está prevista para o dia 30 de novembro de 2025 e será realizada nas cidades de Cuiabá e Confresa (MT).

Vagas

As vagas são para diversos campi do IFMT em Mato Grosso, com cargos como:

Nível Médio/Técnico (Classes C e D): Assistente em Administração, Técnico de Laboratório/Área: Informática, Técnico em Agropecuária, Técnico em Contabilidade e Técnico em Enfermagem.

Nível Superior (Classe E): Analista de Tecnologia da Informação, Arquivista, Bibliotecário Documentalista e Técnico em Assuntos Educacionais.

