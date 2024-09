EMPREGOS E SOLUÇÕES

Invillia abre mais de 50 vagas para quem desejar somar o poder da IA à carreira

A Invillia, tech global especializada em inovar e acelerar o desenvolvimento de produtos e serviços digitais com o uso de IA, está em busca de talentos para fortalecer sua equipe. Ao todo, são mais de 50 oportunidades e as posições são voltadas para profissionais sêniores na área de tecnologia. As vagas prioritárias são:

A Invillia é uma tech global focada em inovar o desenvolvimento de software com IA e ferramentas de última geração. Sua inteligência e códigos estão em produtos e serviços digitais de game changers como PagSeguro, WellHub, QuintoAndar, PicPay, Dafiti, VIA, OLX, Fiagril, entre outros. Com mais de 1.000 tech talentos e hubs estratégicos no Brasil, EUA e Europa, a Invillia é parte do AI/R group, que tem a missão de revolucionar a maneira como as empresas implementam e aceleram seus negócios com o uso de Inteligência Artificial e tecnologias avançadas.