Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Itália busca médicos e enfermeiros do Brasil e oferece salários de até R$ 45 mil

"País precisa urgentemente de médicos, enfermeiros e técnicos", diz presidente da Câmara de Comércio Itália–Brasil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 10:03

Equipe médica
Equipe médica Crédito: Shutterstock

A Itália enfrenta uma crise histórica de profissionais de saúde e mira no Brasil para preencher a lacuna. Para suprir a demanda, hospitais públicos e privados têm recorrido a brasileiros, oferecendo salários atrativos, passagem aérea e pacotes de apoio à mudança, incluindo moradia subsidiada e cursos de idioma.

O impulso maior veio com o Decreto Milleproroghe, que permite a atuação imediata de profissionais estrangeiros, mesmo enquanto seus diplomas ainda passam pelo processo de equivalência. A flexibilização abriu portas para quem busca unir carreira, mobilidade internacional e experiência profissional em hospitais italianos.

Para  Talita Dal Lago Fermanian, presidente da Câmara de Comércio Itália–Brasil e advogada internacionalista italo-brasileira, o momento é único: “A Itália está de portas abertas. O país precisa urgentemente de médicos, enfermeiros e técnicos, e os brasileiros são especialmente valorizados pela formação sólida e pela humanização no atendimento. Trata-se de uma oportunidade única para unir vocação, carreira e mobilidade internacional.”

Itália

A Itália encanta com suas belas paisagens (Imagem: DaLiu | Shutterstock) por
Milão, na Itália por Shutterstock
Milão, na Itália por Shutterstock
Veneza, Itália por Shutterstock
Quarta etapa do Giro da Itália, entre Catânia e Catalgirone, na Sicília. por LUK BENIES/AFP
Em Veneza, na Itália, pessoas passeiam de gôndola e registram as acrobacias aéreas. por Andrea Pattaro/AFP
Caminhantes no vulcão do Monte Etna, na ilha italiana da Sícilia. por Guillaume Baptiste/AFP
Vila de Corleone, na Itália. O vilarejo ficou famoso após ser eternalizado na trilogia cinematográfica The Godfather de Francis Ford Coppola. por FILLIPO MONTEFORTE/AFP
Vila de Corleone, na Itália. O vilarejo ficou famoso após ser eternalizado na trilogia cinematográfica The Godfather de Francis Ford Coppola. por FILLIPO MONTEFORTE/AFP
Voluntários buscam vítimas em Brescello, após a enchente do Enza, no norte da Itália. por MARCO BERTORELLO/AFP
Migrantes limpam a margem do rio Parma em Colorno, Itália, após um período de fortes chuvas. por MARCO BERTORELLO/AFP
Mulher passeia pela cidade de Amatrice, Itália vítimas. por Filippo Monteforte/AFP
17ª etapa do Giro da Itália, entre as cidades de Riva del Garda e Iseo. por LUK BENIES/AFP
Bandeira da Itália por Pixabay
1 de 14
A Itália encanta com suas belas paisagens (Imagem: DaLiu | Shutterstock) por

Salários e benefícios atraentes

Além da remuneração, os hospitais oferecem apoio completo à relocação, com moradia subsidiada, cursos de idioma e custeio da passagem aérea, reduzindo as barreiras para quem decide se mudar.

Técnicos de enfermagem: entre €1.400 e €1.800 mensais (quase R$ 9.000 a R$ 12.000);

Enfermeiros: a partir de €1.800, podendo superar €3.200 com especializações;

Médicos: salário inicial médio de €4.000, chegando a €7.000 (cerca de R$ 45.000) em áreas específicas.

Cidadania italiana como bônus

Descendentes de italianos que participarem do programa e trabalharem no país por pelo menos dois anos podem solicitar a cidadania italiana, transformando a oportunidade profissional em um projeto de vida definitivo na Europa.

Oportunidades espalhadas pelo país

As vagas estão disponíveis em todo o território italiano, incluindo hospitais, clínicas de geriatria, casas de repouso, centros comunitários de saúde e projetos humanitários.

Talita reforça a importância de conectar os dois países: “O Brasil tem profissionais talentosos e a Itália tem a necessidade urgente. O desafio é apenas ligar os dois lados da ponte - e é para isso que trabalhamos todos os dias.”

Como conseguir as vagas

Para atuar na Itália, profissionais de saúde precisam preparar a documentação: diploma e histórico escolar devem ser traduzidos para o italiano por tradutor juramentado, acompanhados da Apostila de Haia e da Declaração de Valor. O domínio do idioma é fundamental; embora alguns hospitais ofereçam cursos, é recomendável iniciar os estudos antes da mudança.

As vagas são divulgadas em editais regionais e portais de emprego, usando termos como ospedale (hospital), medico (médico) e infermiere (enfermeiro). Após receber uma proposta formal, o candidato deve solicitar o visto de trabalho no consulado italiano no Brasil. Já em território italiano, é necessário requerer o permesso di soggiorno (autorização de residência) e se registrar nos conselhos profissionais correspondentes: médicos no Ordine dei Medici e enfermeiros no Ordine degli Infermieri.

Desafios persistem

Apesar dos incentivos, as barreiras burocráticas continuam. Em 2023, dos 130 mil vistos abertos, pouco mais da metade foi autorizada, apenas 13% resultaram em contratos assinados e apenas 7,5% em residência regularizada.  

Mais recentes

Imagem - Cidade cercada por cânions e cachoeiras lança concurso com salários de até R$ 9,2 mil

Cidade cercada por cânions e cachoeiras lança concurso com salários de até R$ 9,2 mil
Imagem - Prefeitura oferece mais de 60 vagas em concurso com salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580

Prefeitura oferece mais de 60 vagas em concurso com salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580
Imagem - 6 dicas para se destacar no mercado de extensão de cílios

6 dicas para se destacar no mercado de extensão de cílios

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Imagem - Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo
02

Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
03

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
04

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'