EMPREGO

Itália busca médicos e enfermeiros do Brasil e oferece salários de até R$ 45 mil

"País precisa urgentemente de médicos, enfermeiros e técnicos", diz presidente da Câmara de Comércio Itália–Brasil

Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 10:03

Equipe médica Crédito: Shutterstock

A Itália enfrenta uma crise histórica de profissionais de saúde e mira no Brasil para preencher a lacuna. Para suprir a demanda, hospitais públicos e privados têm recorrido a brasileiros, oferecendo salários atrativos, passagem aérea e pacotes de apoio à mudança, incluindo moradia subsidiada e cursos de idioma.

O impulso maior veio com o Decreto Milleproroghe, que permite a atuação imediata de profissionais estrangeiros, mesmo enquanto seus diplomas ainda passam pelo processo de equivalência. A flexibilização abriu portas para quem busca unir carreira, mobilidade internacional e experiência profissional em hospitais italianos.

Para Talita Dal Lago Fermanian, presidente da Câmara de Comércio Itália–Brasil e advogada internacionalista italo-brasileira, o momento é único: “A Itália está de portas abertas. O país precisa urgentemente de médicos, enfermeiros e técnicos, e os brasileiros são especialmente valorizados pela formação sólida e pela humanização no atendimento. Trata-se de uma oportunidade única para unir vocação, carreira e mobilidade internacional.”

Salários e benefícios atraentes

Além da remuneração, os hospitais oferecem apoio completo à relocação, com moradia subsidiada, cursos de idioma e custeio da passagem aérea, reduzindo as barreiras para quem decide se mudar.

Técnicos de enfermagem: entre €1.400 e €1.800 mensais (quase R$ 9.000 a R$ 12.000);

Enfermeiros: a partir de €1.800, podendo superar €3.200 com especializações;

Médicos: salário inicial médio de €4.000, chegando a €7.000 (cerca de R$ 45.000) em áreas específicas.

Cidadania italiana como bônus



Descendentes de italianos que participarem do programa e trabalharem no país por pelo menos dois anos podem solicitar a cidadania italiana, transformando a oportunidade profissional em um projeto de vida definitivo na Europa.

Oportunidades espalhadas pelo país

As vagas estão disponíveis em todo o território italiano, incluindo hospitais, clínicas de geriatria, casas de repouso, centros comunitários de saúde e projetos humanitários.

Talita reforça a importância de conectar os dois países: “O Brasil tem profissionais talentosos e a Itália tem a necessidade urgente. O desafio é apenas ligar os dois lados da ponte - e é para isso que trabalhamos todos os dias.”

Como conseguir as vagas

Para atuar na Itália, profissionais de saúde precisam preparar a documentação: diploma e histórico escolar devem ser traduzidos para o italiano por tradutor juramentado, acompanhados da Apostila de Haia e da Declaração de Valor. O domínio do idioma é fundamental; embora alguns hospitais ofereçam cursos, é recomendável iniciar os estudos antes da mudança.

As vagas são divulgadas em editais regionais e portais de emprego, usando termos como ospedale (hospital), medico (médico) e infermiere (enfermeiro). Após receber uma proposta formal, o candidato deve solicitar o visto de trabalho no consulado italiano no Brasil. Já em território italiano, é necessário requerer o permesso di soggiorno (autorização de residência) e se registrar nos conselhos profissionais correspondentes: médicos no Ordine dei Medici e enfermeiros no Ordine degli Infermieri.

Desafios persistem