Itaú Unibanco abre novas vagas em programa de formação comercial para pessoas com deficiência

O Itaú Unibanco está com processo seletivo para mais uma edição do Impulsione – Formação Comercial, programa que busca desenvolver profissionais para atuar nas agências do Itaú Empresas e na Rede, empresa de meios de pagamento do banco. Com apoio para obterem a certificação CPA-10 da Anbima e treinamentos de soft skills para atuação na área comercial, os interessados devem ter ensino superior completo ou em andamento nas áreas de Humanas ou Exatas, além da vontade de conhecer e atuar no mundo comercial de produtos e serviços financeiros. As inscrições podem ser feitas até o dia 9/9.