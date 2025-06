EMPREGOS E SOLUÇÕES

Junho termina com oportunidades de formação profissional em diversas áreas. Saiba mais

iFood abre inscrições para programa Elas são Tech para mulheres engenheiras de software de todo o Brasil

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia laçou o Edital PUBLI 2025/2026, que financiará a veiculação de trabalhos científicos, tecnológicos ou de inovação em periódicos nacionais e internacionais, elaborados por pesquisadores vinculados a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, acadêmicos ou profissionais, de instituições sediadas na Bahia. O edital prevê um investimento total de R$ 1 milhão, com limite de até R$ 15 mil por proposta. Serão contemplados artigos originais e inéditos, já aceitos para publicação, com previsão de divulgação entre 2025 e junho de 2026. Podem submeter propostas professores ou estudantes de PPGs reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, desde que os alunos estejam em coautoria com seus orientadores. Acesse: https://www.fapesb.ba.gov.br.>