OPORTUNIDADE

Justiça Federal na Bahia abre seleção pública com bolsa de R$ 3 mil; veja quem pode participar

As inscrições serão realizadas até o dia 15 de setembro e as provas serão aplicadas no dia 12 de outubro

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:44

Justiça Federal na Bahia Crédito: Divulgação

A Justiça Federal na Bahia está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Residência Jurídica, voltado a bacharéis em Direito. A seleção pública tem como objetivo o preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva para atuação na Seção Judiciária da Bahia e em suas subseções judiciárias vinculadas. Os candidatos selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 3 mil, além de auxílio transporte de R$ 8 por dia trabalhado.

A atuação dos residentes será considerada apenas nos dias com efetiva presença, sendo descontadas faltas não justificadas, licenças e outros afastamentos. O programa é destinado a bacharéis em Direito que tenham concluído o curso há, no máximo, cinco anos ou que estejam matriculados em cursos de pós-graduação, como especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

A seleção será composta por duas provas de caráter eliminatório e classificatório: prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva. As provas serão aplicadas no dia 12 de outubro, nas cidades de Salvador, Eunápolis, Irecê, Juazeiro e Vitória da Conquista. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), até as 16h do dia 15 de setembro de 2025, conforme horário oficial de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 56,00.

Candidatos que precisarem gerar novo boleto terão até as 20h do dia 16 de setembro de 2025 para fazê-lo, com pagamento impreterivelmente no mesmo dia. Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização das provas devem fazer a solicitação no ato da inscrição e enviar laudo ou atestado médico (original ou autenticado) até o dia 16 de setembro de 2025, via upload no site da organizadora.