Kraft Heinz abre 460 vagas em Goiás para safra de tomate

Além de remuneração compatível com o mercado, benefícios englobam vale-alimentação, refeição no local, cesta básica, vale-transporte, fretado, seguro de vida, plano de saúde e bonificação de assiduidade

Da Redação

Publicado em 14 de junho de 2024 às 09:00

Apesar do vínculo empregatício temporário, há interesse em reter os profissionais em seu quadro de colaboradores Crédito: Shutterstock

A Kraft Heinz, dona das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no Brasil, está com processo seletivo aberto para contratar colaboradores para sua safra de tomate, que ocorre em Nerópolis (Goiás). A companhia está abrindo mais de 460 vagas abertas para cargos operacionais e administrativos. No setor administrativo, as vagas são para as áreas de logística, qualidade e balança. Já na fábrica, as ofertas são para auxiliar de produção, logística e qualidade, conferente, operador, inspetor e supervisor de qualidade, entre outras.

O grau de escolaridade desejado pela companhia parte do ensino médio e para as funções de auxiliar de produção, logística e qualidade não há pré-requisito de escolaridade. Entre os benefícios, além de remuneração compatível com o mercado, estão vale-alimentação, refeição no local, cesta básica, vale-transporte, fretado, seguro de vida, plano de saúde e bonificação de assiduidade.

“A safra de tomate é a época mais esperada do ano para o time de Nerópolis, que acompanha essa cultura desde o plantio dos frutos até o empacotamento dos nossos produtos feitos à base de tomate”, afirma a Diretora de People e Performance de Kraft Heinz, Carol Dias. “Para garantir excelência do campo até as mesas das famílias de todo o Brasil, buscamos comprometimento e dedicação dos nossos safristas, e oferecemos a oportunidade de seguir carreira na Kraft Heinz, que é uma das maiores indústrias de alimentos do mundo”, complementa.

Até outubro, mês em que se encerra a safra, a Kraft Heinz irá receber e analisar currículos. Aos interessados, os currículos podem ser entregues, presencialmente e em horário comercial, na recepção da unidade de negócio da Kraft Heinz, localizada na Rodovia 080, KM 26, em Nerópolis, CEP 75460-000, ou enviados nestes links:

Para vagas administrativas: Link

Para vagas operacionais: Link

A companhia ressalta que, apesar do vínculo empregatício temporário, há interesse em reter os profissionais em seu quadro de colaboradores. A Kraft Heinz é reconhecida no mercado de alimentos por sua boa reputação, segundo ranking Merco 2024, e se destaca por atuar de forma íntegra com todos os parceiros da sua cadeia produtiva, criando produtos de alta qualidade e manufaturados de maneira responsável.

Sobre a Kraft Heinz