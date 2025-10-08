Acesse sua conta
Marinha abre seleção em Salvador com salário inicial de R$ 19 mil

Inscrições seguem até o dia 20 de outubro e taxa de inscrição é R$ 140

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:16

Marinha
Marinha Crédito: Divulgação

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas até o dia 20 de outubro para o Processo Seletivo destinado à convocação de profissionais de nível superior para prestação do Serviço Militar Voluntário, como Oficiais temporários da Reserva de 3ª Classe da Marinha (RM3), com ingresso previsto para 2026. São oferecidas duas vagas na área de Medicina, sendo uma para a especialidade de Oncologia e outra para Cirurgia Vascular.

Os candidatos aprovados em todas as fases serão matriculados como Guardas-Marinhas no Estágio de Serviço e Adaptação, com duração de 30 dias, a ser realizado em Salvador-BA. Após a conclusão do estágio, serão designados para o Hospital Naval de Salvador e promovidos ao posto de Capitão de Corveta, com remuneração bruta inicial estimada em R$ 19 mil.

A taxa de inscrição é de R$ 140. Todas as informações estão disponíveis no Aviso de Convocação nº 02/2025, publicado no site oficial da Marinha, onde também podem ser realizadas as inscrições. Entre os requisitos para inscrição estão: ter mais de 18 anos e menos de 62 anos de idade até 1º de junho de 2026 - data da incorporação, além de comprovada competência técnico-profissional ou notória cultura científica, conforme especificado no Aviso de Convocação.

O certame é aberto a candidatos de ambos os sexos e contempla diversas etapas: prova escrita objetiva de língua portuguesa, prova de títulos, teste de aptidão física, inspeção de saúde, verificação documental e análise de dados biográficos. O vínculo com a Marinha é temporário, com possibilidade de renovação anual, limitada a oito anos, sem garantia de estabilidade.

