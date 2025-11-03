EMPREGOS E SOLUÇÕES

Média salarial de trainees chega a R$ 7.376

Estudo mostra que os programas de trainee seguem como estratégia central de formação de lideranças; tecnologia e varejo concentram as melhores remunerações

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:30

Os programas de trainee continuam sendo uma das principais portas de entrada para jovens talentos que desejam construir carreira em grandes empresas Crédito: Getty Images

Os programas de trainee continuam sendo uma das principais portas de entrada para jovens talentos que desejam construir carreira em grandes empresas. Segundo o Guia Salarial de Trainee no Brasil 2025, levantamento realizado pela Companhia de Estágios, a média salarial atual dos profissionais que ingressam nessas posições é de R$ 7.376, um crescimento expressivo em relação à edição anterior do estudo, divulgada em 2023, quando o valor médio era de R$ 6.050,69.

O levantamento analisou 65 programas de trainee ativos entre janeiro de 2024 e agosto de 2025 e mostrou que a estratégia de formação de lideranças jovens segue presente em diversos segmentos da economia brasileira.

Na Bahia, o estudo cita programas de empresas como Aché Laboratórios Farmacêuticos, Ambev, Bradesco Seguros, Braskem e Dow Brasil, com vagas destinadas a atuação no estado.

Maiores salários

O setor de tecnologia aparece como o que mais oferece oportunidades, reunindo 15,4% dos programas analisados, seguido pelo varejo, com 9,2%. Também são nesses segmentos que estão as remunerações mais elevadas: R$ 9.066,00 para trainees em tecnologia e R$ 8.600,00 no varejo.

Na outra ponta, o setor de educação registrou a menor média salarial, com R$ 4.500,00. As diferenças refletem tanto o potencial de crescimento de cada mercado quanto o nível de especialização exigido dos profissionais.

“Para as organizações, os programas são uma chance de desenvolver futuras lideranças mais alinhadas à cultura organizacional, aos objetivos do negócio e às exigências do mercado”, avalia Tiago Mavichian, CEO da Companhia de Estágios.

O estudo mapeou oportunidades em todas as regiões do país, mas a região Sudeste segue como o principal polo de concentração, reunindo 66,2% dos programas.

Somente o estado de São Paulo abriga 34 iniciativas (52,3%). Em seguida aparecem a região Sul, com 15,4%, e as demais regiões — Nordeste, Centro-Oeste e Norte — que, juntas, representam 18,4% das oportunidades.

Fluência em inglês

Além do setor de atuação e da localização, a pesquisa aponta que a fluência em inglês é um dos fatores mais determinantes para a variação salarial.

Segundo o levantamento, o domínio do idioma pode aumentar em até R$ 3 mil o valor recebido por trainees, a depender do nível de proficiência exigido pelas companhias.

Os processos seletivos continuam entre os mais rigorosos do mercado, mas o retorno é proporcional: além de uma remuneração acima da média nacional, os participantes têm acesso a programas de desenvolvimento acelerado, mentoria e possibilidade de efetivação em cargos estratégicos.

As transformações do mercado de trabalho também estão redesenhando o perfil ideal dos trainees. O estudo revela que 41,8% das vagas já exigem competências digitais, como domínio de inteligência artificial, análise de dados e soluções omnichannel — habilidades que refletem a digitalização dos negócios e a demanda por profissionais mais versáteis.

Do lado das empresas, cresce a preocupação com sustentabilidade e impacto social: iniciativas voltadas à responsabilidade ambiental e inclusão se tornam diferenciais na atração e retenção de talentos.

“Os programas de trainee do futuro valorizam não apenas o conhecimento técnico, mas também a capacidade de se adaptar, inovar e contribuir para os objetivos do negócio”, resume Mavichian.

Sobre o estudo

O Guia Salarial de Trainee no Brasil 2025 – Tendências, setores em alta e médias salariais foi elaborado pela Companhia de Estágios, empresa líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes.