Média salarial de trainees chega a R$ 7.376

Estudo mostra que os programas de trainee seguem como estratégia central de formação de lideranças; tecnologia e varejo concentram as melhores remunerações

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:30

Os programas de trainee continuam sendo uma das principais portas de entrada para jovens talentos que desejam construir carreira em grandes empresas
Os programas de trainee continuam sendo uma das principais portas de entrada para jovens talentos que desejam construir carreira em grandes empresas Crédito: Getty Images

Os programas de trainee continuam sendo uma das principais portas de entrada para jovens talentos que desejam construir carreira em grandes empresas. Segundo o Guia Salarial de Trainee no Brasil 2025, levantamento realizado pela Companhia de Estágios, a média salarial atual dos profissionais que ingressam nessas posições é de R$ 7.376, um crescimento expressivo em relação à edição anterior do estudo, divulgada em 2023, quando o valor médio era de R$ 6.050,69.

O levantamento analisou 65 programas de trainee ativos entre janeiro de 2024 e agosto de 2025 e mostrou que a estratégia de formação de lideranças jovens segue presente em diversos segmentos da economia brasileira.

Na Bahia, o estudo cita programas de empresas como Aché Laboratórios Farmacêuticos, Ambev, Bradesco Seguros, Braskem e Dow Brasil, com vagas destinadas a atuação no estado.

Maiores salários

O setor de tecnologia aparece como o que mais oferece oportunidades, reunindo 15,4% dos programas analisados, seguido pelo varejo, com 9,2%. Também são nesses segmentos que estão as remunerações mais elevadas: R$ 9.066,00 para trainees em tecnologia e R$ 8.600,00 no varejo.

Na outra ponta, o setor de educação registrou a menor média salarial, com R$ 4.500,00. As diferenças refletem tanto o potencial de crescimento de cada mercado quanto o nível de especialização exigido dos profissionais.

“Para as organizações, os programas são uma chance de desenvolver futuras lideranças mais alinhadas à cultura organizacional, aos objetivos do negócio e às exigências do mercado”, avalia Tiago Mavichian, CEO da Companhia de Estágios.

O estudo mapeou oportunidades em todas as regiões do país, mas a região Sudeste segue como o principal polo de concentração, reunindo 66,2% dos programas.

Somente o estado de São Paulo abriga 34 iniciativas (52,3%). Em seguida aparecem a região Sul, com 15,4%, e as demais regiões — Nordeste, Centro-Oeste e Norte — que, juntas, representam 18,4% das oportunidades.

Fluência em inglês

Além do setor de atuação e da localização, a pesquisa aponta que a fluência em inglês é um dos fatores mais determinantes para a variação salarial.

Segundo o levantamento, o domínio do idioma pode aumentar em até R$ 3 mil o valor recebido por trainees, a depender do nível de proficiência exigido pelas companhias.

Os processos seletivos continuam entre os mais rigorosos do mercado, mas o retorno é proporcional: além de uma remuneração acima da média nacional, os participantes têm acesso a programas de desenvolvimento acelerado, mentoria e possibilidade de efetivação em cargos estratégicos.

As transformações do mercado de trabalho também estão redesenhando o perfil ideal dos trainees. O estudo revela que 41,8% das vagas já exigem competências digitais, como domínio de inteligência artificial, análise de dados e soluções omnichannel — habilidades que refletem a digitalização dos negócios e a demanda por profissionais mais versáteis.

Do lado das empresas, cresce a preocupação com sustentabilidade e impacto social: iniciativas voltadas à responsabilidade ambiental e inclusão se tornam diferenciais na atração e retenção de talentos.

“Os programas de trainee do futuro valorizam não apenas o conhecimento técnico, mas também a capacidade de se adaptar, inovar e contribuir para os objetivos do negócio”, resume Mavichian.

Sobre o estudo

O Guia Salarial de Trainee no Brasil 2025 – Tendências, setores em alta e médias salariais foi elaborado pela Companhia de Estágios, empresa líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes.

O relatório completo pode ser acessado em: materiais.ciadeestagios.com.br/programas-trainee.

