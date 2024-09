EMPREGOS E SOLUÇÕES

MOVER e Movimento Black Money oferecem 20 mil bolsas de capacitação para população negra

Plataforma visa desenvolver carreiras em tecnologia, inovação e marketing digital

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 09:00

A plataforma Afreektech é afirmativa e voltada para a população negra Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

O MOVER (Movimento pela Equidade Racial) e o Movimento Black Money lançam, em parceria, o projeto Afreektech, uma plataforma destinada à capacitação da população negra em áreas da tecnologia, tais como: Carreiras Digitais, Marketing Digital com IA, entre outras. O objetivo é formar e certificar 20 mil pessoas por meio de cursos online e uma metodologia de sala de aula invertida. A inscrição é gratuita e garante uma bolsa para início imediato.

Os cursos disponíveis abrangem trilhas diversas, com uma carga horária média entre oito e dez horas, que incluem vídeo-aulas, quizzes, material de apoio e projetos. As tarefas de conclusão têm prazos estabelecidos dentro da plataforma. Ao final, todos os participantes que receberem a certificação serão inseridos no banco de talentos do MOVER, ficando elegíveis não apenas para candidatura às vagas nas empresas associadas, mas também para ganhar bolsas em vários outros programas afirmativos, como o programa de inglês Mover Hello, com a Education First (EF).

“Estamos falando de uma capacitação personalizada e dinâmica. Os alunos não precisam se preocupar em encontrar horários para frequentar as aulas ou com os custos do curso pois são 100% gratuitos. Por isso, optamos pelo método online, onde há mais acessibilidade para que cada um planeje quando, como e de onde estudar”, disse Fernando Soares, gerente de projetos do MOVER. A iniciativa é parte do pilar de empregabilidade do Movimento, que pretende gerar 3 milhões de oportunidades para a população negra até 2030.

A plataforma Afreektech é afirmativa e voltada para a população negra. As matrículas são contínuas, mas as vagas são limitadas. O acesso é disponibilizado durante um ano, período em que novas modalidades de cursos serão lançadas, como ciências de dados, vendas B2B e transformação digital. Caso queira participar dessa e de outras trilhas que serão lançadas, a pessoa interessada pode acessá-las gratuitamente pelo site.

“É muito importante para nós proporcionar oportunidades como essas”, comenta Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money. “O MOVER e o MBM tratam com seriedade a questão do racismo no Brasil e trabalham para transformar a sociedade, tornando-a mais justa e equitativa. Ambas as organizações se dedicam em promover a inclusão socioeconômica da população negra, combatendo desigualdades e capacitando pessoas para gerar impacto positivo em suas comunidades”, detalha.

Nina conta que, de acordo com o Smithsonian Center for Education, 78% dos graduados do Ensino Médio não possuem as habilidades necessárias para cursos superiores nos campos da matemática, ciências, compreensão de leitura e inglês. A falta de preparação STEM muitas vezes desencoraja os alunos a escolher essas carreiras, ou faz com que eles as abandonem precocemente. “Muito tem se falado sobre a baixa porcentagem de mulheres nessas áreas, mas, na realidade, todas as minorias estão sub-representadas, o que significa também que dificilmente essas pessoas conseguem ter acesso a esse mercado de trabalho e às suas vantagens”, acrescenta.

A plataforma Afreektech, que está em seu sétimo ano de existência, se propõe acelerar a jornada de afroempreendedores e profissionais negros, levando a oportunidade de ingresso em diferentes carreiras da nova economia para todas as pessoas.

Sobre o MOVER

O MOVER (Movimento pela Equidade Racial) é uma associação sem fins lucrativos que, por meio de conscientização, fomento ao desenvolvimento de carreiras e à inovação inclusiva de pessoas negras, visa promover e acelerar a equidade racial. Atualmente, é formado por mais de 50 empresas que atuam de forma colaborativa: Alcoa, ALLOS, Ambev, Americanas S.A., Arcos Dorados-McDonald’s, Atento, Bain & Company, Bayer, BNDES, BRF, Cargill, Cia de Talentos, Coca-Cola Brasil, Colgate-Palmolive, CSN, Danone, Descomplica, DHL Supply Chain, Diageo, Disney, Dow Brasil, EF, General Mills, GM, Gerdau, GPA, Grupo Carrefour Brasil, Grupo Casas Bahia, Heineken, JBS, Kellanova, Klabin, Kraft Heinz, L’Oréal Brasil, Lojas Renner, McKinsey & Company, Magalu, Manserv, Marfrig, Michelin, Mondelëz International, Moove, Nestlé, PepsiCo, Pernod Ricard, Pluxee, PwC Brasil, RD - Raia Drogasil, Tenda Atacado, Vale, XP Inc. e 3M. Mais informações em www.somosmover.org e nas redes oficiais (Instagram | LinkedIn | YouTube).

Sobre o Movimento Black Money