MV abre mais de 50 vagas para o setor de tecnologia; veja como se candidatar

Há oportunidades em Pernambuco, Ceará, Piauí, São Paulo e Santa Catarina

Da Redação

Publicado em 4 de julho de 2024 às 09:00

A MV busca profissionais em arquitetura de soluções, desenvolvimento, analista de infraestrutura, DBA, analista de suporte, consultoria e gerente de projetos Crédito: Shutterstock

A MV, multinacional brasileira líder da América Latina no desenvolvimento de softwares para a saúde, aceita candidaturas de todo o Brasil para mais de 50 vagas do setor de tecnologia. Há oportunidades para a sede, em Recife (PE), e para as unidades de São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Teresina (PI), Blumenau e Brusque (SC). Todas as vagas também são direcionadas a pessoas com deficiência.

Dentre as vagas abertas, a MV busca profissionais em arquitetura de soluções, desenvolvimento, analista de infraestrutura, DBA, analista de suporte, consultoria e gerente de projetos. Também há vagas para analista fiscal, analista de negócios, executivos de contas, entre outros.

As oportunidades abrangem diversos níveis de carreira. Informações sobre requisitos necessários, detalhes das oportunidades e inscrição podem ser encontrados no portal de carreiras do ecossistema MV: Link.

Os benefícios oferecidos aos contratados são Vale Alimentação, Vale Refeição, Wellhub (Gympass), Clube de Vantagens, Plano de Saúde e Odontológico, Auxílio Creche, Desconto em Farmácias, Universidade Corporativa, Programa de Saúde Corporativa focado na saúde física, mental, nutricional e financeira dos colaboradores, entre outras iniciativas. Na sede em Recife (PE), há ainda um Espaço Gourmet com restaurante e Espaço Fitness com academia, quadra poliesportiva e de areia.

A empresa também oferece o programa de formação e aceleração de carreira, o Cubo, que capacita colaboradores interessados em migrar de função para qualquer área do ecossistema MV. Por exemplo, na área de Tecnologia, é possível aprender lógica de programação, PL/SQL, métodos ágeis e outros módulos de capacitação, desenvolvendo novas possibilidades de carreira e aprimorando conhecimentos alinhados com o que há de mais inovador no segmento tech.

“É uma grande oportunidade para talentos colaborarem com a Transformação Digital do setor da saúde, trazendo ideias inovadoras e as melhores soluções aos nossos clientes. Na MV, valorizamos a integridade, as relações, o desenvolvimento e o compromisso com o sucesso”, diz Elaine Monteiro, gerente de desenvolvimento humano organizacional da MV.

Com sede em Recife, a MV lidera um ecossistema robusto de empresas e soluções que impulsionam a transformação digital na saúde. Possui nove escritórios e cinco fábricas de desenvolvimento de tecnologias no Brasil. Seus produtos estão presentes em toda a América Latina, com mais de 5 mil clientes no Brasil, México, Peru, Panamá, Uruguai, Argentina, Equador, Costa Rica, Paraguai, República Dominicana e Guatemala.