Odebrecht Engenharia & Construção prorroga inscrições para estágio no Programa de Talentos 2026

As oportunidades são voltadas para estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de Engenharia, Administração e Tecnologia da Informação

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:57

O Programa de Talentos da Odebrecht é um compromisso estratégico permanente da empresa Crédito: Shutterstock/Reprodução

A Odebrecht Engenharia & Construção prorrogou, até 19 de novembro, as inscrições para as vagas de estágio no Programa de Talentos 2026. As oportunidades para trainee já estão preenchidas. Os selecionados irão atuar em obras e escritórios da construtora no Brasil. O programa tem por objetivo integrar estudantes através da experiência prática em projetos de grande porte executados pela empresa, incluindo plantas industriais, refinarias, obras de transporte, saneamento, dentre outros segmentos. Todo o processo seletivo será realizado virtualmente pelo site oficial do programa.

Segundo o Gerente de Recursos Humanos da empresa Eduardo Abud, a empresa busca oferecer, através do Programa de Talentos, uma oportunidade estimulante e desafiadora a estagiários e trainees. "Na Odebrecht, acreditamos que o desenvolvimento e aprendizagem ocorrem, principalmente, no dia a dia dos nossos grandes projetos de infraestrutura, nas plantas industriais e de energia, através da interação permanente com Líderes inspiradores e na possibilidade de circular por áreas diversas. Nossa maior realização é contribuir para a formação de uma nova geração de Líderes, integrada à Nossa Cultura através de projetos que agreguem valor às comunidades às quais servimos”, completa.

As vagas de estágio são voltadas para estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de Engenharia (diversas), Administração e Tecnologia da Informação. Ao ingressar no Programa de Talentos da Odebrecht, pessoas estagiárias têm a oportunidade de participar de programas de desenvolvimento e aprendizagem que abordam competências técnicas e comportamentais.

A realização de mais esta edição do programa reforça a tradição da Odebrecht como a maior construtora de infraestrutura do País, há 81 anos comprometida com a formação, inclusão e qualificação de jovens talentos para o mercado de trabalho.

Com um portfólio robusto de mais de 3 mil projetos entregues em 37 países, impactando positivamente diversas comunidades ao redor do mundo, Abud acrescenta que o Programa de Talentos da Odebrecht é um compromisso estratégico permanente da empresa, preparando futuros líderes para os desafios do setor de engenharia. “A iniciativa é um convite para profissionais que buscam não apenas se desenvolver profissionalmente, mas também almejam um propósito alinhado à superação de grandes desafios globais relacionados às áreas de energia, mobilidade, acesso à água, habitação, dentre outras”, conclui.