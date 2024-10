EMPREGOS E SOLUÇÕES

OEC abre Programa de Talentos com vagas para estágio e trainee

Processo seletivo oferece vagas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Alagoas.

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 09:00

São mais de 50 vagas para estudantes e recém-formados de cursos como Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, entre outros Crédito: Divulgação

A OEC – Odebrecht Engenharia e Construção, empresa brasileira com atuação global, líder no setor de construção pesada com mais de 15 mil integrantes, anunciou nesta quinta-feira (26) o lançamento da edição 2024 de seu Programa de Talentos. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 8 de novembro. São mais de 50 vagas para estudantes e recém-formados de cursos como Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, entre outros.

Para os estudantes, a empresa oferece oportunidades de estágio para os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia e Gestão de Recursos Humanos. As vagas são distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Alagoas.

Já os recém formados podem se candidatar a vagas de trainee nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia de Segurança do Trabalho, Administração, Economia e Ciências Contábeis. Para esse programa, as vagas serão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná.

Os interessados devem fazer suas inscrições exclusivamente pelo site Link. Os talentos selecionados terão a oportunidade de começar a exercer as atividades a partir de janeiro de 2025.

Diversidade e Inclusão