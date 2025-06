EMPREGOS E SOLUÇÕES

Pelo WhatsApp: Curso capacita em gestão de negócios para empreendedoras

A Construtora Tenda está com 55 vagas abertas em Salvador, para áreas de Estrutura e Acabamento de Construção Civil

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de junho de 2025 às 06:00

Consulado da Mulher tem curso para empreendedoras>

O #EmpreendeNoZap 2025, iniciativa do Instituto Consulado da Mulher, em parceria com o Itaú Mulher Empreendedora, disponibiliza capacitação em gestão de negócios pelo WhatsApp para mulheres empreendedoras de todo o país que buscam fortalecer seus negócios e aprimorar seus conhecimentos em gestão. As inscrições para o programa são gratuitas e já estão abertas, devendo ser realizadas pelo site do Consulado da Mulher (https://www.consuladodamulher.org.br/-empreendenozap). As vagas são limitadas. >

Nova turma do Acelera Pesca>

Estão abertas as inscrições para o Acelera Pesca, iniciativa com o propósito de fortalecer organizações de pesca artesanal e proteger o território que sustenta comunidades de pescadores e de marisqueiras de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde e das Ilhas de Maré, Bom Jesus dos Passos e Frades. O projeto da Acelen em parceria com a AVSI Brasil vai apoiar 15 organizações com capacitação gratuita, com foco maior na geração de renda, acesso a políticas públicas, previdência do pescador, marketing e comercialização do pescado. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 09 de junho, pelo link: bit.ly/inscricaoacelerapesca. O processo seletivo envolve o preenchimento de formulário online, análise de perfil da organização, documentação e entrevistas.>

Estágio 2025>

A ENGIE, TAG e a Jirau Energia lançaram o Programa de Estágio 2025.2. O programa, com o título “Conecte seu talento à transição energética,” possibilita que os jovens se juntem à jornada por um futuro mais sustentável, colaborando em projetos transformadores. Acesse: https://99jobs.com/engie/jobs/442842?preview=true.Com quase 30 vagas, o programa está com inscrições abertas até 30/06. O Programa inclui quatro vagas para Bahia.>

Talentos Raízen 2025>

A Raízen tem inscrições abertas para 160 vagas de estágio e 440 para aprendizes nos escritórios, bases e usinas da companhia, totalizando 600 oportunidades. As inscrições foram prorrogadas até 15.06, e podem ser feitas no https://carreiras.raizen.com.br/>

Anote aí >