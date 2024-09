OPORTUNIDADE

PepsiCo lança Programa de Trainee com vagas 100% afirmativas para mulheres negras

A PepsiCo abriu inscrições nesta terça-feira (10) para o seu programa de trainee Next Gen, exclusivo para Mulheres Negras, que se autodeclaram pretas e pardas. Serão mais de 10 vagas em Operações, Vendas, S&T (Estratégia & Transformação), Marketing e Finanças, com salário de R$ 10 mil.

O programa não exige cursos específicos, ou seja, as interessadas podem se candidatar para o setor de sua escolha, independente da sua área de formação. A idade também não é um limitador no processo e o inglês não é uma exigência. As profissionais que forem selecionadas terão a oportunidade de desenvolver esse e outros idiomas, por meio de uma plataforma de cursos gratuita que é oferecida a todos(as) os(as) funcionários(as) da companhia. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de outubro por meio do site da Companhia de Talentos: https://grupociadetalentos.com/pepsicotrainee2025/