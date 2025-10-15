EMPREGOS E SOLUÇÕES

Saiba quais são as empresas que pagam R$ 7.500 para trainees na Bahia

Empresas buscam novos talentos interessados em desenvolver carreira na área de produção de celulose, papel tissue ou áreas florestais. É possível se candidatar até 13/11/2025

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:04

Nessa edição, os selecionados farão rodízio por diferentes setores dentro de suas áreas ou unidades. Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2026 da Bracell e MS Florestal – empresas do grupo RGE (Royal Golden Eagle) no Brasil. Pode se candidatar quem concluiu a graduação entre de dezembro de 2023 e dezembro de 2025. A remuneração oferecida é de R$ 7.500,00. As candidaturas serão recebidas até o dia 13 de novembro pelo site oficial de carreiras.

As oportunidades são para atuação em duas grandes companhias. A Bracell é líder global na produção de celulose solúvel e especial e atua também no segmento brasileiro de papéis tissue com a Bracell Papéis - no Nordeste do país e em Lençóis Paulista (SP). Já a MS Florestal é especializada em silvicultura, com atividades de operação florestal em Mato Grosso do Sul. Os trainees selecionados poderão passar por diversas áreas das empresas nos estados de São Paulo (São Paulo, Lençóis Paulista e Santos), Bahia (Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios), Pernambuco (Pombos) e Mato Grosso do Sul (Água Clara e Bataguassu).

Marcela Fagundes Pereira, gerente sênior de Recursos Humanos da Bracell, explica que, nesta edição, os selecionados farão rodízio por diferentes setores dentro de suas áreas ou unidades. “Queremos que nossos trainees tenham conhecimento mais abrangente e completo das operações e negócios da Bracell. Portanto, durante o programa, eles poderão conhecer áreas correlatas à sua área de atuação inicial, ampliando a visão do negócio e fortalecendo seu desenvolvimento.”

A primeira etapa do processo seletivo é online e as demais poderão ser presenciais, dependendo da fase. A seleção inclui, entre outras exigências, testes de aptidão e de inglês (nível avançado), dinâmica de grupo, entrevista individual e, finalmente, a contratação. O início das atividades está previsto para março de 2026.

Com duração de 24 meses, o Programa de Trainee está aberto a novos talentos de todos os cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de exatas e humanas. Os aprovados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo participação nos lucros, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e plano de previdência privada.

A Bracell identificou crescimento anual do número de universitários interessados em ingressar nas operações. “No ano passado, tivemos mais de 20 mil inscritos, número 16% maior a quantidade de candidatos de 2024. Esse aumento mostra que a companhia é reconhecida por oferecer o desenvolvimento profissional às suas equipes e pelo compromisso o meio ambiente”, finaliza a gerente sênior.

Desenvolvimento constante e carreira sólida

Os trainees que ingressam na companhia são acompanhados e treinados pelas lideranças, o que permite maior troca de conhecimento. Além disso, transformam-se em agentes importantes dentro de cada projeto de que participam.

A engenheira agrônoma Sheila Johannys ingressou na turma de 2025 e conta que o Programa de Trainee da MS Florestal mudou sua perspectiva de carreira. “O primeiro desafio foi a mudança estado, quando vim da Bahia para Mato Grosso do Sul. A partir daí, assumi a gestão de projetos, ganhei autonomia e conheci todas as áreas da companhia. Hoje estou na área de desenvolvimento operacional dando apoio ao viveiro e ao setor de pesquisa. Aprendi muito mais do que esperava”.

Muitos profissionais treinados na companhia são efetivados e desenvolvem suas carreiras na área escolhida. É o caso da engenheira ambiental Larissa Freire Justo, que ingressou na Bracell pelo Programa de Trainee em 2020. Por meio do time de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), ela atuou em projetos de diversas áreas da companhia. Ao final do programa em Lençóis Paulista (SP), foi efetivada como pesquisadora de desenvolvimento de madeira e meio ambiente. Em 2024, a engenheira assumiu a coordenação de meio ambiente, sendo responsável pela gestão e conformidade ambiental da fábrica de Lençóis Paulista, Terminal Intermodal de Pederneiras e Porto de Santos. “O Programa de Trainee foi a porta de entrada e garantiu uma ampla visão do negócio, desde a florestal até a indústria. A gestão do P&D Industrial, ao longo do programa de Trainee, proporcionou treinamentos técnicos e a minha participação em projetos multidisciplinares e de alto impacto para a companhia", afirma Larissa.

Sobre a Bracell

A Bracell, líder global na produção de celulose solúvel e especial, se destaca por sua expertise no cultivo sustentável do eucalipto, que é a base para a produção de matéria-prima essencial na fabricação de celulose de alta qualidade. Atualmente a multinacional conta com mais de 11 mil colaboradores e duas principais operações no Brasil, sendo uma em Camaçari, na Bahia, e outra em Lençóis Paulista, em São Paulo. Além de suas operações no Brasil, a Bracell possui um escritório administrativo em Singapura e escritórios de vendas na Ásia, Europa e Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.bracell.comwww.bracell.com