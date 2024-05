EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa "Talento na Nuvem” oferece 40 mil bolsas de estudo gratuitas

Nova edição do programa agora oferece qualificação para arquitetos de solução em nuvem e IA generativa

Da Redação

Publicado em 9 de maio de 2024 às 09:00

A edição 2024 é voltada para dois perfis bem diferentes: profissionais de todos os setores interessados em usar ferramentas de Inteligência Artificial (IA) Generativa Crédito: Shutterstock

A Nexa e a Amazon Web Services (AWS) vão financiar mais de 40 mil bolsas de estudo em tecnologia como parte da edição 2024 do programa Talento na Nuvem, lançado no ano passado para capacitar 100 mil pessoas até 2025 no Brasil e no Peru – 80% delas no Brasil. A edição 2024 é voltada para dois perfis bem diferentes: profissionais de todos os setores interessados em usar ferramentas de Inteligência Artificial (IA) Generativa e estudantes ou trabalhadores de Tecnologia da Informação (TI) que queiram crescer na carreira.

Pensando em profissionais de todas as áreas, incluindo autônomos, como advogados e microempreendedores, o programa será ministrado pela edtech DIO em quatro bootcamps virtuais de inteligência artificial generativa. Os bootcamps são treinamentos intensivos de 10 horas, com introdução teórica e conteúdo prático, incluindo sessões ao vivo com especialistas sobre os principais casos de uso das ferramentas. O primeiro bootcamp, Fundamentos de IA Generativa e Claude 3, fará uma imersão no Claude 3, modelo que demonstrou ter performance superior às outras ferramentas de IA Generativa existentes no mercado.

Para acompanhar a velocidade da inovação e do surgimentos de demandas no setor de tecnologia, os temas dos bootcamps serão definidos com base em dados de especialistas em IA e Aprendizado de Máquina da AWS sobre as aplicações de IA Generativa mais procuradas por empresas clientes da provedora de nuvem. Os demais bootcamps serão lançados em junho, agosto e outubro, e terão os temas divulgados em breve.

No estudo “Empregos do Amanhã”, que faz uma avaliação do impacto dos modelos de inteligência artificial generativa na economia, o Fórum Econômico Mundial estima que 62% das tarefas profissionais poderão ser otimizadas pelo uso dessa tecnologia. O estudo aponta que, em vez de substituir postos de trabalho, a expansão do uso de modelos de IA Generativa poderá alavancar uma era de transformação nos métodos de realização das tarefas. Ao mesmo tempo, a pesquisa “Acelerando Habilidades em IA”, realizada pela AWS e pela Access Partnership, mostra que os empregadores brasileiros estão dispostos a pagar pelo menos 46% a mais para contratar talentos com habilidades em IA.

“O Fórum Econômico Mundial destaca a necessidade de o poder público e o setor privado prepararem a força de trabalho para os empregos do amanhã”, afirma Andréa Leal, gerente de Treinamentos Massivos da AWS na América Latina. “É exatamente isso que a AWS está fazendo nesse programa desenvolvido em parceria com a Nexa; levando formação gratuita a qualquer pessoa interessada em aprender a usar ferramentas que vão automatizar tarefas repetitivas e ampliar a capacidade de resolução de problemas. Essas são habilidades valorizadas em profissionais de todas as áreas, não só de tecnologia.”

Outra novidade do programa em 2024 é a trilha Arquitet@s da Nuvem, desenvolvida pela Proz Educação para formar arquitetos de soluções em nuvem AWS, com foco em aumentar a diversidade na indústria, uma vez que prioriza mulheres, pessoas negras e da comunidade LGBTQIA+. A colaboração entre a AWS e a Nexa vai financiar 200 bolsas integrais para estudantes e profissionais de tecnologia que queiram alavancar a carreira, aprofundando-se nessa área, além de custear 50% do valor do exame de certificação AWS Certified Solutions Architect - Associate, uma das credenciais mais procuradas no mercado de tecnologia. Essa capacitação tem duração de três meses com metodologia síncrona, e aulas virtuais duas vezes por semana, ou aos sábados com início no dia 20 de maio. As inscrições podem ser feitas neste https://pages.prozeducacao.com.br/lp-proz-tecnologia-arquitetos-da-nuvem

Após a conclusão do curso, os formandos serão conectados empresas do ecossistema da Nexa e da AWS que tenham vagas abertas com esses perfis, contribuindo para inserir profissionais qualificados no mercado de computação em nuvem, que cresceu 25% em 2023, de acordo com a Brasscom, e que tende a se expandir ainda mais com o crescimento da adoção de ferramentas de IA Generativa.

De acordo com Gustavo Cicillini, vice-presidente de Recursos Humanos e Corporate Affairs da Nexa, “o fomento à capacitação profissional faz parte do legado social que a Nexa busca construir diariamente. Essa é uma oportunidade única para os jovens e adultos das comunidades em que estamos presentes terem acesso a conhecimento sobre aplicações da Inteligência Artificial Generativa e vislumbrarem uma carreira na área de tecnologia. É mais uma iniciativa social que reforça nosso posicionamento de ser uma mineradora que muda com o mundo”, diz.

