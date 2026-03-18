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Quer ser efetivado no estágio?Empresas dizem que aprender e ter atitude importa mais do que saber tudo

Pesquisa mostra que vontade de aprender, postura e comprometimento são os principais fatores para crescer na carreira

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:45

De acordo com o estudo, 84% das empresas afirmam que a abertura ao aprendizado contínuo pesa mais do que a excelência técnica na hora de efetivar um estagiário
De acordo com o estudo, 84% das empresas afirmam que a abertura ao aprendizado contínuo pesa mais do que a excelência técnica na hora de efetivar um estagiário Crédito: Shutterstock

Para quem estagia ou está em busca de uma primeira oportunidade de trabalho, uma boa notícia: as empresas valorizam mais a vontade de aprender do que o domínio avançado de ferramentas técnicas. É o que revela uma pesquisa nacional realizada com profissionais de RH de empresas de todo o país, encomendada pelo Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE e realizada pelo Instituto Locomotiva entre julho e outubro do ano passado.

De acordo com o estudo, 84% das empresas afirmam que a abertura ao aprendizado contínuo pesa mais do que a excelência técnica na hora de efetivar um estagiário. Ou seja, ninguém espera que o estagiário saiba tudo, mas espera-se interesse, evolução e atitude profissional.

Entre os principais fatores que levam à efetivação estão:

● Postura profissional (pontualidade, responsabilidade e ética);

● Comprometimento com resultados;

● Proatividade e vontade de crescer.

A pesquisa também mostra que mais da metade das empresas efetiva acima de 50% dos seus estagiários, reforçando que o estágio é visto como porta de entrada para o mercado de trabalho.

Quando o assunto é atratividade das vagas, os próprios empregadores reconhecem que os jovens buscam principalmente:

● Oportunidade de crescimento;

● Possibilidade de efetivação;

● Bolsa-auxílio compatível com os custos do dia a dia.

Outro ponto importante trazido pelo levantamento: embora a maioria dos estágios ainda seja presencial, 55% das empresas reconhecem que os estudantes preferem formatos mais flexíveis, o que indica um mercado de trabalho em transição.

As empresas também destacam a importância de parcerias com instituições como o CIEE, agentes integradores que ajudam não só na contratação, mas também no acompanhamento, desenvolvimento e orientação dos estagiários ao longo do programa.

Para Rodrigo Dib, superintendente Institucional do CIEE, mais do que um currículo cheio de cursos, o que realmente faz a diferença é a atitude. “Para os contratantes, é essencial que o estagiário demonstre interesse em aprender e comprometimento com as responsabilidades atribuídas a ele, mostrando que quer evoluir. Ter isso em mente pode fazer com que o caminho entre o estágio e a efetivação se realize.”

CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Com assessoria

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