Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quer ser eletricista? Neoenergia amplia prazo de inscrições para capacitação gratuita

Bata continência à carreira médica: Marinha abre seleção para oficiais temporários

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 06:00

Gratuito: Curso para Eletricistas

A Neoenergia Coelba prorrogou por mais 30 dias as inscrições para as novas turmas da Escola de Eletricistas em Seabra e Itaberaba. A iniciativa, realizada em parceria com o SENAI/BA, oferece 54 vagas gratuitas de capacitação profissional para atuar na rede de distribuição elétrica.Em Seabra a turma será diurna e em Itaberaba a turma será noturna. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Neoenergia: www.neoenergia.com/escola-de-eletricistas.Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam ter ensino médio completo e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). As aulas serão realizadas nos turnos diurno e noturno, com carga horária entre 540 e 800 horas.

Marinha abre seleção para médicos em SSA

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas, até 20 de outubro de 2025, para o Processo Seletivo destinado à convocação de profissionais de nível superior para prestação do Serviço Militar Voluntário, como Oficiais temporários da Reserva de 3ª Classe da Marinha (RM3), com ingresso previsto para 2026.São oferecidas duas vagas na área de Medicina, sendo uma para a especialidade de Oncologia e outra para Cirurgia Vascular. O certame é aberto a candidatos de ambos os sexos e contempla diversas etapas. Entre os requisitos para inscrição estão: ter mais de 18 anos e menos de 62 anos de idade até 01 de junho de 2026 - data da incorporação, além de comprovada competência técnico-profissional. O vínculo com a Marinha é temporário, com possibilidade de renovação anual. Acesse: https://www.marinha.mil.br/com2dn/medicos-rm3-2026.

CIEE em Itabuna

O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE abriu inscrições para o processo seletivo de estágio da Prefeitura Municipal de Itabuna/BA. A seleção é voltada para estudantes regularmente matriculados no Ensino Técnico, nos cursos de Agricultura e Agropecuária, e no Ensino Superior, no curso de Agronomia.As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, até às 12h do dia 21/10/2025. No link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13628/detalhe.

Estágio Ypê 2026

Com inscrições abertas até 3.11, o Programa de Estágio Ypê 2026 oferece 35 vagas para estudantes de cursos de ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. O processo seletivo é composto por quatro etapas (inscrição, testes on-line, entrevistas e admissão) e contempla oportunidades da unidade da empresa no estado da Bahia. Acesse: http://bit.ly/4q0G8gt

Anote aí

O Grupo HEINEKEN anuncia o lançamento do Desce+1, plataforma de treinamento e networking destinada a capacitar e conectar profissionais a bares e restaurantes em todo o Brasil. Acesse www.heinekenbrasil.com.br

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - Feirão oferece 600 vagas de emprego em Feira de Santana; veja como participar

Feirão oferece 600 vagas de emprego em Feira de Santana; veja como participar
Imagem - Polícia Civil abre concurso para delegado com salário a partir de R$ 23,3 mil

Polícia Civil abre concurso para delegado com salário a partir de R$ 23,3 mil
Imagem - SineBahia oferece mais de 900 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

SineBahia oferece mais de 900 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais