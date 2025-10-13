EMPREGOS E SOLUÇÕES

Quer ser eletricista? Neoenergia amplia prazo de inscrições para capacitação gratuita

Bata continência à carreira médica: Marinha abre seleção para oficiais temporários

Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 06:00

Gratuito: Curso para Eletricistas

A Neoenergia Coelba prorrogou por mais 30 dias as inscrições para as novas turmas da Escola de Eletricistas em Seabra e Itaberaba. A iniciativa, realizada em parceria com o SENAI/BA, oferece 54 vagas gratuitas de capacitação profissional para atuar na rede de distribuição elétrica.Em Seabra a turma será diurna e em Itaberaba a turma será noturna. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Neoenergia: www.neoenergia.com/escola-de-eletricistas.Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam ter ensino médio completo e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). As aulas serão realizadas nos turnos diurno e noturno, com carga horária entre 540 e 800 horas.

Marinha abre seleção para médicos em SSA

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas, até 20 de outubro de 2025, para o Processo Seletivo destinado à convocação de profissionais de nível superior para prestação do Serviço Militar Voluntário, como Oficiais temporários da Reserva de 3ª Classe da Marinha (RM3), com ingresso previsto para 2026.São oferecidas duas vagas na área de Medicina, sendo uma para a especialidade de Oncologia e outra para Cirurgia Vascular. O certame é aberto a candidatos de ambos os sexos e contempla diversas etapas. Entre os requisitos para inscrição estão: ter mais de 18 anos e menos de 62 anos de idade até 01 de junho de 2026 - data da incorporação, além de comprovada competência técnico-profissional. O vínculo com a Marinha é temporário, com possibilidade de renovação anual. Acesse: https://www.marinha.mil.br/com2dn/medicos-rm3-2026.

CIEE em Itabuna

O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE abriu inscrições para o processo seletivo de estágio da Prefeitura Municipal de Itabuna/BA. A seleção é voltada para estudantes regularmente matriculados no Ensino Técnico, nos cursos de Agricultura e Agropecuária, e no Ensino Superior, no curso de Agronomia.As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, até às 12h do dia 21/10/2025. No link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13628/detalhe.

Estágio Ypê 2026

Com inscrições abertas até 3.11, o Programa de Estágio Ypê 2026 oferece 35 vagas para estudantes de cursos de ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. O processo seletivo é composto por quatro etapas (inscrição, testes on-line, entrevistas e admissão) e contempla oportunidades da unidade da empresa no estado da Bahia. Acesse: http://bit.ly/4q0G8gt

Anote aí