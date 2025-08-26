Salário de até R$ 2,9 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 20:52
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos X vagas de trabalho para esta terça-feira (26) em Salvador. A seleção inclui cargos como enfermeiro, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, repositor, conferente de logística, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,9 mil.
Veja quais são as vagas disponíveis
Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.