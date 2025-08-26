Acesse sua conta
Salário de até R$ 2,9 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 20:52

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos X vagas de trabalho para esta terça-feira (26) em Salvador. A seleção inclui cargos como enfermeiro, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, repositor, conferente de logística, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,9 mil.

Veja quais são as vagas disponíveis

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

