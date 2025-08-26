OPORTUNIDADE

Salário de até R$ 2,9 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 20:52

Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos X vagas de trabalho para esta terça-feira (26) em Salvador. A seleção inclui cargos como enfermeiro, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, repositor, conferente de logística, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,9 mil.

Veja quais são as vagas disponíveis 1 de 6

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.