Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20:43
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 428 vagas de trabalho para esta segunda-feira (29) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como copeiro hospitalar, operador de loja, analista de marketing, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, recepcionista, operador de telemarketing, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 4,6 mil.
Veja quais são as vagas do SIMM nesta terça
Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.
Saiba como agendar o seu atendimento
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Dicas de como ir bem em uma entrevista