EMPREGO

Salário de até R$ 4,6 mil: SIMM oferece mais de 400 vagas em Salvador nesta terça (6)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20:43

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 428 vagas de trabalho para esta segunda-feira (29) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como copeiro hospitalar, operador de loja, analista de marketing, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, recepcionista, operador de telemarketing, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 4,6 mil.

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

