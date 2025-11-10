Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Santander oferece 90 bolsas de intercâmbio em Madri para jovens líderes baianos com foco em inovação e inteligência artificial

O programa Innovation & AI Experience oferecerá 90 bolsas integrais, cobrindo curso, viagem, hospedagem e atividades culturais em Madri, custeadas pelo Santander

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:32

A iniciativa proporciona uma jornada de aprendizagem prática e experimental, que estimula a mentalidade empreendedora e inovadora dos participantes em um ambiente multicultural.
A iniciativa proporciona uma jornada de aprendizagem prática e experimental, que estimula a mentalidade empreendedora e inovadora dos participantes em um ambiente multicultural. Crédito: Divulgação

O Santander está com inscrições abertas para o Innovation & AI Experience, programa intensivo e presencial de duas semanas em Madri, realizado na IE University, referência europeia em inovação, empreendedorismo e liderança. A iniciativa proporciona uma jornada de aprendizagem prática e experimental, que estimula a mentalidade empreendedora e inovadora dos participantes em um ambiente multicultural. As despesas com passagens, hospedagem e atividades culturais serão custeadas pelo Banco. O programa será realizado em julho de 2026, com atividades conduzidas em inglês e espanhol. Os interessados podem se inscrever até 25/12/2025 pelo link

Conhecida por sua abordagem prática e multicultural, a IE University recebe estudantes de mais de 140 países e é referência em programas que conectam a educação acadêmica a desafios reais do mercado e da sociedade. "O programa vai muito além de uma experiência acadêmica internacional. É uma oportunidade de ampliar horizontes, criar conexões duradouras e abrir portas para o mercado de trabalho global. O Santander tem o compromisso de apoiar talentos que desejam liderar com propósito e desenvolver soluções concretas para transformar o mundo”, destaca Marcio Giannico, senior Head de Governos, Instituições e Educação no Santander.

As inscrições estão abertas para jovens de 21 a 35 anos, residentes na Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido ou Uruguai. As candidaturas devem ser feitas pela plataforma Santander Open Academy.

Com assessoria

Tags:

Empregos Inovação

Mais recentes

Imagem - Última semana para se inscrever no programa de estágio da Gerdau; são 150 vagas disponíveis

Última semana para se inscrever no programa de estágio da Gerdau; são 150 vagas disponíveis
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 423 vagas imediatas e salário de até R$ 5,4 mil

Prefeitura abre concurso público com 423 vagas imediatas e salário de até R$ 5,4 mil
Imagem - Inscrições para 1.282 vagas em concurso público com mais de 25 cargos seguem abertas

Inscrições para 1.282 vagas em concurso público com mais de 25 cargos seguem abertas

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais
01

Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais

Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira
02

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa
03

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
04

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina