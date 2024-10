EMPREGOS E SOLUÇÕES

Saúde mental no trabalho para além do Setembro Amarelo

Desenvolvido pela Vetor Editora, Responsável pela primeira Escala Brasileira de Burnout, (EBBurn) estudo é resultado de 3500 aplicações do teste que identifica sintomas de exaustão dentro das empresas

Da Redação

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 09:00

Cansaço físico e emocional recorrente, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tontura, falta de apetite e falta de ar devem ser avaliados Crédito: Shutterstock

A Síndrome do Esgotamento pode ser percebida por um cansaço físico e, principalmente, mental causado nos profissionais com base no excesso de trabalho. Responsável pela primeira Escala Brasileira de Burnout, (EBBurn), a Vetor Editora, referência em materiais e tecnologia para avaliação psicológica e manutenção da saúde mental nas empresas, mapeou o estresse emocional em um terço dos 3500 profissionais que realizaram o teste.

“A Escala é responsável por mensurar o quanto os trabalhadores percebem o esgotamento emocional e a indisposição como a sua realidade profissional. Assim como o quanto se interessam por auxiliar e manter relações positivas com os demais trabalhadores, lideranças e clientes a que atendem em seu dia a dia profissional”, explica Ricardo Mattos, CEO da Vetor Editora.

Por perceber essa sobrecarga nas pessoas, o teste tem sido demandado pelas companhias que desejam evoluir nos aspectos relacionados à saúde mental no ambiente corporativo. Os benefícios para aqueles que buscam prevenir e tratar os casos são muitos. Do ponto de vista do bem-estar dos trabalhadores, mas também favorecendo o negócio, melhorando a produtividade, reduzindo custos com absenteísmo, rotatividade de profissionais, além de oferecer um ambiente de trabalho mais seguro e saudável.

Como identificar os sintomas?

Ricardo reforça que sinais como cansaço físico e emocional recorrente, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tontura, falta de apetite e falta de ar, devem ser avaliados. Para auxiliar nesse diagnóstico, o executivo indica a utilização do teste: “O processo de aplicação é simples e rápido, podendo ser feito individualmente e em grupo, presencialmente ou on-line, em aproximadamente 15 minutos. O profissional recebe um link com perguntas a serem respondidas e a partir delas o psicólogo poderá ter a confirmação desses indícios de uma síndrome do esgotamento e atuar para mitigar o problema”, completa.

O que é burnon?