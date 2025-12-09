SIMM abre mais de 350 vagas de emprego em Salvador nesta quarta (10)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:25
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 364 vagas de trabalho para esta quarta-feira (10) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como garçom, assistente administrativo, caseiro, operador de telemarketing, auxiliar de limpeza pesada, atendente de farmácia, repositor de mercadorias, vigia, pedreiro, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,4 mil.
Veja as vagas do SIMM para esta quarta-feira (10)
Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.
Saiba como agendar o seu atendimento
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
