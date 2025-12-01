Acesse sua conta
SIMM Salvador abre mais de 180 vagas de emprego para esta terça (2)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:21

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 185 vagas de trabalho para esta terça-feira (2) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como garçom, assistente administrativo, auxiliar de loja, operador de telemarketing, operador de máquina, atendente de farmácia, repositor de mercadorias, vendedor, barman, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,6 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Confira vagas
Confira vagas
Confira vagas
Confira vagas
Confira vagas
Confira vagas
Confira vagas
Confira vagas
Confira vagas
Confira vagas

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google
Acesse o site pelo Google no seu celular
Ao acessar pelo Google, busque 'Salvador Digital'
Clique no site do Salvador Digital
Clique em "Entrar"
E faça login com sua conta Gov.br
Clique no menu lateral
Dentre as opções, escolha "Agendamentos"
Digite "Simm" e escolha a opção "SEMDEC - SIMM - Pesquisa de Emprego - Presencial"
Selecione a opção "Atendimento Presencial"
Selecione as informações de local (SIMM Comércio), dia e horário
Confirme o agendamento no botão "Salvar"
Para checar o horário agendado, clique em "Meus Agendamentos"
Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira dicas para ir bem em entrevistas de emprego

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali.
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas.
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo.
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização.
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora.
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo.
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade.
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento.
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir.
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional.
Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali.

Salvador Trabalho Emprego Vagas Simm Empregos

