NOVOS TEMPOS

Mataripe recebeu mais de R$ 3 bilhões nos últimos quatro anos

Modernizada, refinaria acumula recordes de produção, segurança, eficiência e impacto positivo nas comunidades vizinhas

Donaldson Gomes

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:41

Refinaria de Mataripe está sob controle da Acelen há quatro anos Crédito: Divulgação

A Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, completa quatro anos à frente da Refinaria de Mataripe com resultados que demonstram maior excelência e eficiência operacional. Desde dezembro de 2021, a companhia já investiu mais de R$ 3 bilhões na planta industrial, que passou pelo maior programa de modernização de sua história, com foco em automação e segurança. Os avanços ampliaram a confiabilidade, capacidade e diversificação produtiva, com lançamento de seis produtos (propano especial, butano especial, diesel marítimo, solvente, OCB1 e nafta craqueada), além de reduzir significativamente o impacto ambiental de sua operação.

A avaliação dos principais indicadores revela uma outra refinaria. A segunda maior refinaria do país, responsável por 14% da capacidade nacional de refino, 42% da produção do Nordeste e 80% da Bahia, registrou 93 recordes de produção desde o início da gestão da Acelen, com destaque para diesel, gasolina, querosene de aviação (QAV), óleo combustível, lubrificantes e parafinas.

No Terminal Aquaviário de Madre de Deus – Temadre, o investimento de R$ 70 milhões permitiu a conclusão da primeira etapa de requalificação, garantindo o maior calado do Nordeste, podendo receber navios maiores SuezMax, com capacidade em torno de um milhão de barris de petróleo, além de aumentar a segurança da navegação e das operações para as pessoas e o meio ambiente, e reduzir as emissões de CO₂ logístico.

Veja como está a Refinaria de Mataripe, há quatro anos sob gestão da Acelen 1 de 9

Para o vice-presidente de Operações, Celso Ferreira, os avanços refletem a maturidade operacional. “Estruturamos processos, modernizamos rotinas e elevamos o nível de confiabilidade da planta. Os indicadores mostram que aumentamos a eficiência e ampliamos a capacidade produtiva com segurança e previsibilidade”, afirma.

Ganhos ambientais

As emissões pelo flare foram reduzidas em mais de 60%, equivalente ao CO₂ capturado por 370 campos de futebol de área plantada de macaúba. O consumo de energia caiu 17% em comparação a 2021, economia equivalente ao consumo residencial inteiro de estados como Sergipe ou Rondônia, ou ainda ao abastecimento de uma cidade com 2,37 milhões de habitantes, quase o tamanho de Salvador.

A gestão eficiente de recursos hídricos é outro destaque. O consumo de água na refinaria foi reduzido em 20%, volume suficiente para abastecer uma cidade de 49 mil habitantes, mais do que a população somada de Cachoeira e São Félix, segundo IBGE e SNIS.

O ciclo de transformação rendeu reconhecimento nacional e internacional. A Refinaria de Mataripe está entre as melhores da América Latina pela World Refining Association e venceu, na categoria Américas, o Open Innovation Awards 2025, da Gartner, premiação global que reconheceu o projeto inovador de monitoramento de catalisadores baseado em inteligência artificial (IA).

Com mais de 1.100 colaboradores, sendo 21% do quadro de talentos das comunidades do entorno da refinaria, levou também o prêmio “Jovem Engenheiro do Ano” na Latin America Refining Technology Conference (LARTC 2025) e o 1º lugar na 15ª edição do Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável, pelo programa “Cuidado com as Comunidades Pesqueiras”, que engloba iniciativas como Acelera Pesca, Mutirões de Saúde, Corais da Baía e Movimento Replantio.

Outra conquista e reconhecimento foi ganhar o selo Zero Aterro Bronze, inédito no setor de refino no Brasil, pela redução de 60% para 9,6% da destinação de resíduos sólidos para aterros.

A atuação da Acelen nas comunidades do entorno da Refinaria de Mataripe reforça o seu compromisso social e ambiental. Mais de R$ 25 milhões já foram investidos em projetos sociais, ambientais e educacionais na Bahia. O Acelen Acender, centro de excelência em educação, completou dois anos oferecendo formação profissional a jovens e colaboradores. A aproximação com lideranças locais foi ampliada com três Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs), que reúnem 83 conselheiros selecionados com critérios de diversidade e representatividade.