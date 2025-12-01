Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mataripe recebeu mais de R$ 3 bilhões nos últimos quatro anos

Modernizada, refinaria acumula recordes de produção, segurança, eficiência e impacto positivo nas comunidades vizinhas

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:41

Refinaria de Mataripe está sob controle da Acelen há quatro anos Crédito: Divulgação

A Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, completa quatro anos à frente da Refinaria de Mataripe com resultados que demonstram maior excelência e eficiência operacional. Desde dezembro de 2021, a companhia já investiu mais de R$ 3 bilhões na planta industrial, que passou pelo maior programa de modernização de sua história, com foco em automação e segurança. Os avanços ampliaram a confiabilidade, capacidade e diversificação produtiva, com lançamento de seis produtos (propano especial, butano especial, diesel marítimo, solvente, OCB1 e nafta craqueada), além de reduzir significativamente o impacto ambiental de sua operação.

A avaliação dos principais indicadores revela uma outra refinaria. A segunda maior refinaria do país, responsável por 14% da capacidade nacional de refino, 42% da produção do Nordeste e 80% da Bahia, registrou 93 recordes de produção desde o início da gestão da Acelen, com destaque para diesel, gasolina, querosene de aviação (QAV), óleo combustível, lubrificantes e parafinas.

No Terminal Aquaviário de Madre de Deus – Temadre, o investimento de R$ 70 milhões permitiu a conclusão da primeira etapa de requalificação, garantindo o maior calado do Nordeste, podendo receber navios maiores SuezMax, com capacidade em torno de um milhão de barris de petróleo, além de aumentar a segurança da navegação e das operações para as pessoas e o meio ambiente, e reduzir as emissões de CO₂ logístico.

Veja como está a Refinaria de Mataripe, há quatro anos sob gestão da Acelen

Refinaria de Mataripe está há quatro anos sob os cuidados da Acelen por Divulgação Acelen
Refinaria de Mataripe está há quatro anos sob os cuidados da Acelen por Divulgação Acelen
Refinaria de Mataripe está há quatro anos sob os cuidados da Acelen por Divulgação Acelen
Refinaria de Mataripe está há quatro anos sob os cuidados da Acelen por Divulgação Acelen
Refinaria de Mataripe está há quatro anos sob os cuidados da Acelen por Divulgação Acelen
Refinaria de Mataripe está há quatro anos sob os cuidados da Acelen por Divulgação Acelen
Refinaria de Mataripe está há quatro anos sob os cuidados da Acelen por Divulgação Acelen
Refinaria de Mataripe está há quatro anos sob os cuidados da Acelen por Divulgação Acelen
auto-upload por auto-upload
1 de 9
Refinaria de Mataripe está há quatro anos sob os cuidados da Acelen por Divulgação Acelen

Para o vice-presidente de Operações, Celso Ferreira, os avanços refletem a maturidade operacional. “Estruturamos processos, modernizamos rotinas e elevamos o nível de confiabilidade da planta. Os indicadores mostram que aumentamos a eficiência e ampliamos a capacidade produtiva com segurança e previsibilidade”, afirma.

Ganhos ambientais

As emissões pelo flare foram reduzidas em mais de 60%, equivalente ao CO₂ capturado por 370 campos de futebol de área plantada de macaúba. O consumo de energia caiu 17% em comparação a 2021, economia equivalente ao consumo residencial inteiro de estados como Sergipe ou Rondônia, ou ainda ao abastecimento de uma cidade com 2,37 milhões de habitantes, quase o tamanho de Salvador.

A gestão eficiente de recursos hídricos é outro destaque. O consumo de água na refinaria foi reduzido em 20%, volume suficiente para abastecer uma cidade de 49 mil habitantes, mais do que a população somada de Cachoeira e São Félix, segundo IBGE e SNIS.

O ciclo de transformação rendeu reconhecimento nacional e internacional. A Refinaria de Mataripe está entre as melhores da América Latina pela World Refining Association e venceu, na categoria Américas, o Open Innovation Awards 2025, da Gartner, premiação global que reconheceu o projeto inovador de monitoramento de catalisadores baseado em inteligência artificial (IA).

Com mais de 1.100 colaboradores, sendo 21% do quadro de talentos das comunidades do entorno da refinaria, levou também o prêmio “Jovem Engenheiro do Ano” na Latin America Refining Technology Conference (LARTC 2025) e o 1º lugar na 15ª edição do Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável, pelo programa “Cuidado com as Comunidades Pesqueiras”, que engloba iniciativas como Acelera Pesca, Mutirões de Saúde, Corais da Baía e Movimento Replantio.

Outra conquista e reconhecimento foi ganhar o selo Zero Aterro Bronze, inédito no setor de refino no Brasil, pela redução de 60% para 9,6% da destinação de resíduos sólidos para aterros.

A atuação da Acelen nas comunidades do entorno da Refinaria de Mataripe reforça o seu compromisso social e ambiental. Mais de R$ 25 milhões já foram investidos em projetos sociais, ambientais e educacionais na Bahia. O Acelen Acender, centro de excelência em educação, completou dois anos oferecendo formação profissional a jovens e colaboradores. A aproximação com lideranças locais foi ampliada com três Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs), que reúnem 83 conselheiros selecionados com critérios de diversidade e representatividade.

A Acelen vem construindo uma trajetória de inovação e sustentabilidade no setor de energia, unindo tecnologia, eficiência operacional, educação e proteção ambiental, e consolidando a Bahia como um dos centros mais relevantes para a transição energética do Brasil e mundial.

Mais recentes

Imagem - SIMM Salvador abre mais de 180 vagas de emprego para esta terça (2)

SIMM Salvador abre mais de 180 vagas de emprego para esta terça (2)
Imagem - Prefeitura abre concurso com 137 vagas imediatas e salários de até R$ 15,4 mil

Prefeitura abre concurso com 137 vagas imediatas e salários de até R$ 15,4 mil
Imagem - Coelba abre 135 vagas para curso gratuito da Escola de Eletricistas em cinco cidades baianas

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito da Escola de Eletricistas em cinco cidades baianas

MAIS LIDAS

Imagem - Papai Noel é preso por estupro enquanto trabalhava em shopping
01

Papai Noel é preso por estupro enquanto trabalhava em shopping

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
02

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
03

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção
04

Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção