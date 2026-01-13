Acesse sua conta
SIMM tem mais de 500 vagas de emprego com salários que chegam a R$ 3,2 mil

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 21:17

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 513 vagas de trabalho para esta quarta-feira (14) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como copeiro, auxiliar administrativo, supervisor operacional, atendente, recepcionista, operador de telemarketing, encarregado de produção, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,2 mil.

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Tags:

Salvador Trabalho Emprego Vagas Simm Empregos

