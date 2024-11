EMPREGOS E SOLUÇÕES

Sodimac, Pampili, Foxbit e outras 20 empresas oferecem mais de 300 vagas de emprego em todo país

Oportunidades incluem diversas áreas de atuação com possibilidade de trabalho presencial, híbrido e remoto

C Com Assessoria

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 09:00

O cenário é otimista para os profissionais que estão em busca de novas oportunidades Crédito: SHUTTERSTOCK

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) surpreendem, mostrando que a taxa de desemprego caiu de 6,8% para 6,6% no trimestre que terminou em agosto. Os números demonstram uma queda de 6,7% para 6,6% segundo os cálculos. Esse resultado reforça os sinais positivos do mercado de trabalho.

Além disso, a taxa de participação subiu de 62,1% para 62,3%, e a taxa de ocupação foi de 57,9% para 58,1%. Com isso, o total de trabalhadores no Brasil atingiu um novo recorde, chegando a 102,5 milhões.

O cenário é otimista para os profissionais que estão em busca de novas oportunidades. Com funções que vão desde estágios até cargos seniores em empresas de diferentes áreas do mercado, estão sendo anunciadas mais de 300 vagas de emprego com possibilidade de trabalho presencial, híbrido ou remoto. As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, como administração, vendas, comercial, financeiro, tecnologia, comunicação, marketing e muito mais. Confira as oportunidades disponíveis a seguir:

Baldan

A Baldan, empresa de 96 anos e uma das líderes no segmento de implementos agrícolas no Brasil, está com 4 vagas abertas para os cargos de Analista de Comunicação, Analista de S&OP, Vendedor Externo e Comprador. As oportunidades são para trabalhos no formato presencial, em Matão (SP) e Paraná. Para se candidatar e participar do processo seletivo, basta se inscrever neste link.

Montreal

A Montreal, uma das maiores empresas de tecnologia da informação do Brasil, está com 17 vagas em aberto para Digitador, no formato presencial em Brasília - DF. A oportunidade é exclusiva para PcD e oferece benefícios e vantagens como: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte e acesso ao Total Pass. Os requisitos e qualificações da vaga são: ensino médio completo, informação básica em informática e experiência anterior em função similar. Para mais informações e candidatura ao processo seletivo, os interessados podem se inscrever neste link.

Sodimac

A Sodimac, líder no setor de materiais para construção, reforma e decoração na América Latina, está com mais de 130 oportunidades de trabalho nas regiões de São Paulo, interior e litoral. As vagas vão desde Ajudante Geral, Vendedor, Operador de caixa, Repositor, Fiscal de Prevenção de Perdas, operador logístico, operador de empilhadeira, administrativos e posições de liderança. As exigências variam para cada vaga e os benefícios incluem: Vale Transporte, Convênio Médico e Odontológico (co-participação), cesta básica, desconto em produtos entre outros. Para se candidatar e participar do processo seletivo, basta se inscrever neste link.

Avla

A AVLA, insurtech chilena de seguros empresariais e uma das principais seguradoras de garantia e crédito da América Latina, está com vagas abertas no modelo híbrido e remoto disponíveis para: Analista de Estratégia Sênior, Coordenador(a) de Dados, Estagiário(a) Jurídico, Assistente de Suporte em TI. As vagas são para os estados de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e possuem benefícios como: auxílio alimentação, auxílio refeição, assistência odontológica, assistência médica, gympass, entre outros. Para mais informações os interessados podem se candidatar por meio deste link ou pelo linkedin da empresa.

Grupo Safira

O Grupo Safira, ecossistema de soluções em energia, está com uma vaga aberta para o cargo de Engenheiro de Dados Pleno. Disponível no modelo híbrido, os interessados podem se inscrever neste link para participar do processo seletivo.

Certisign

A Certisign, empresa de tecnologia e plataformas, está com vagas abertas para São Paulo, modelo híbrido: Analista de Compliance Júnior, Analista de Desenvolvimento de Sistemas Sênior, Analista de QA Sênior, Analista DevOps Pleno, Assistente de Auditoria Interna, Engenheiro de Software Senior (Backend), Engenheiro de Software Senior (Frontend), Especialista em Engenharia de Software e Jovem Aprendiz (Infraestrutura). Também há uma oportunidade 100% remoto de Auxiliar de Operações. Interessados podem se inscrever neste link.

Norcoast

A Norcoast, empresa brasileira de navegação costeira, está com uma vaga aberta para o cargo de Estágio de Marketing. A empresa também possui três bancos de talentos em aberto para estagiário, equipe administrativa e marítima. Os benefícios incluem assistência médica e odontológica, auxílio alimentação, Gympass, auxílio mobilidade, home office, seguro de vida e vale aniversário. O formato de trabalho é híbrido, com idas presenciais ao escritório localizado em Santos, SP, e Manaus, AM. Interessados podem se candidatar neste link.

Social Digital Commerce

A multinacional Social Digital Commerce, está com 33 oportunidades disponíveis na modalidade presencial e híbrida para atuar nas cidades de São Paulo e Itapevi. Entre os cargos, estão: Analista de Meios de Pagamento e Prevenção a Fraude, Analista de Treinamento e Desenvolvimento, Analista Contábil Pleno, Analista Sênior de Recursos Humanos Generalista, Analista de BI, Web Design, Web Designer, Analista de Mídia e Performance, Gerente de Operações, Analista de Transporte, Atendimento Publicitário e Analista de Marketplace, entre outros. Os currículos devem ser cadastrados na página de carreiras por meio deste link.

Casar.com

A plataforma de sites e listas de casamento Casar.com, oferece oportunidades para Analista de Risco Jr - Prevenção à Fraude, Pessoa Desenvolvedora Frontend Pleno e Product Manager Pleno. Interessados podem se candidatar por meio deste link.

Pampili

A Pampili, líder no segmento de moda infantil feminina, está com quatro vagas presenciais abertas: Assistente de marketing (foco em redes sociais); Analista de E-commerce/ Marketplace; Analista de Sistemas TI e Gerente de loja (outlet Catarina). Os interessados podem se candidatar através do e-mail e colocar no assunto do e-mail o nome da vaga.

Vinklo

A Vinklo, plataforma de presentes e convites criada pela FestaLab Co, está com vagas abertas para Tech Lead e UX Designer Sênior para o formato remoto e híbrido. Entre os benefícios estão Gympass e auxílio-educação. Interessados podem fazer a aplicação por meio deste link.

Zapay

A Zapay, fintech especializada em facilitar a vida dos proprietários de veículos e parte do ecossistema de mobilidade Sem Parar, está com oportunidades de emprego para um total de seis vagas. São elas: áreas de tecnologia (Tech Lead e Desenvolvedor Back-end Senior), produto (Product Designer UI e Product Owner Pleno), marketing (Analista de Marketing de Performance Senior) e corporativo (Executivo de Desenvolvimento de Parcerias Hunter). As vagas são para trabalho remoto, com flexibilidade no horário. Entre os benefícios oferecidos estão day off no dia ou mês do aniversário, plano de saúde Amil, cartão Flash, Total Pass e Keiken Benefícios. Para mais informações os interessados devem acessar o link.

Mb Labs

O Grupo MB Labs, ecossistema de tecnologia financeira especializado em consultoria e desenvolvimento de aplicativos e plataformas digitais, está com mais de 20 vagas abertas para os setores de tecnologia, vendas e RH. As posições, que contemplam os níveis júnior, pleno e sênior, estão disponíveis nos formatos remoto, híbrido e presencial nas cidades de Campinas e São Paulo. Entre os cargos disponíveis estão Gerente de Projetos; Gerente de Engenharia; Desenvolvedores Node, Java, Node.js, React Native + React.js; Design Manager; Product Owner; Sales Development Representative; Talent Acquisition; Psicólogo Organizacional, entre outros. Para saber mais informações sobre os pré-requisitos, bem como as atividades e responsabilidades das vagas, os interessados devem acessar a plataforma proprietária da MB Labs, o Talentow.

Allintra

O Allintra, aplicativo inovador que democratiza o acesso ao mercado de criptomoedas, conectando traders experientes a investidores de todos os níveis, está com 2 vagas abertas para os cargos de Pessoa Desenvolvedora Mobile (React Native) Sênior. As oportunidades são para trabalhos no formato remoto, no modelo de contratação PJ. Para se candidatar e participar do processo seletivo, basta se inscrever neste link.

Casa do Zezinho

A Casa do Zezinho, ONG socioeducativa que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, está com duas oportunidades de emprego para Orientador Social e Agente Operacional de Limpeza. Para se candidatar, basta enviar o currículo para o e-mail.

QI Tech

A QI Tech é uma plataforma one-stop-shop para serviços financeiros, de crédito e banking e antifraude. A companhia tem em seu DNA o espírito colaborativo, por isso, para incrementar a dinâmica presencial de trabalho, a QI Tech investe em atividades indoor de entretenimento que fortalecem a cultura de companheirismo e conexão entre os funcionários, como: aulas de pingue-pongue, noite de jogos - xadrez, baralho e sinuca -, jogos eletrônicos e happy hour às quintas e sextas-feiras. Atualmente está com 5 oportunidades abertas para atuar como estagiário jurídico, designer, estagiário de engenharia de software, advogado e Machine Learning. Os interessados em fazer parte da equipe podem consultar as vagas disponíveis neste link.

Evertec + Sinqia

A Evertec + Sinqia, líder em soluções financeiras e tecnológicas, busca talentos para integrar suas equipes nas áreas tech e corporativa. Com 39 vagas abertas, esta é a oportunidade ideal para quem procura um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo. Oferecemos um modelo de trabalho híbrido, com posições disponíveis em nossa sede em São Paulo, além das filiais em Belo Horizonte e Tupã/SP. As vagas disponíveis são em formato remoto e híbrido. Interessados na área corporativa podem acessar este link para se candidatar às vagas. Além disso, na Unidade de Serviços, também estão abertas 53 oportunidades, como Desenvolvedor Java e Desenvolvedor .Net, Analista de Segurança da Informação, entre outras. Para se candidatar, basta acessar este link.

Chaintech

A Chaintech, líder no setor tecnológico e transformação digital, está com 7 vagas abertas na área de tecnologia para São Paulo - SP e Brasília - DF. A empresa é reconhecida por sua atuação inovadora na tecnologia e gestão estratégica de resultados, oferecendo soluções de Infraestrutura, Gestão de Serviço, Middleware, Proteção de Dados e Professional Services. Os interessados devem se candidatar através deste link.

Grano