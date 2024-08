EMPREGOS E SOLUÇÕES

Stone anuncia mais de 200 vagas para área comercial em todo o país

A Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro em tecnologia e serviços financeiros, está com mais de 200 oportunidades de emprego para o cargo de Consultor Comercial Externo, chamado de “Agente Stone”, distribuídas por todo o Brasil. A companhia busca profissionais que valorizem a iniciativa, comunicação e autonomia, pois ficarão responsáveis por levar soluções de tecnologia financeira que atendam as necessidades dos lojistas em seus estabelecimentos, oferecendo suporte e fortalecendo o relacionamento com os clientes.