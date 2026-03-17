EMPREGOS E SOLUÇÕES

Techint E&C abre “Programa Global de Trainees” no Brasil

Inscrições vão até 23/04; as vagas são para as áreas de engenharia e administrativo-contábil em todo o país

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de março de 2026 às 22:10

O programa busca jovens com perfil prático, capazes de se adaptar a diferentes projetos e com disponibilidade para viagens Crédito: ELVIRA NASCIMENTO

Com longa trajetória e reconhecida excelência no Brasil, a Techint E&C, empresa de engenharia e construção com atuação internacional, abre inscrições para seu Programa Global de Trainees em todo o país.

O programa, com duração de dois anos, terá início em julho deste ano, com oportunidades para a área de engenharias (de produção, civil, mecânica, química, elétrica, ambiental e de petróleo) e administrativo-contábil (administração, ciências contábeis e economia).

Para se candidatar, é necessário ter formação de até dois anos e inglês intermediário. O programa também busca jovens com perfil prático, capazes de se adaptar a diferentes projetos e com disponibilidade para viagens.

"Nosso objetivo é apresentar o programa como uma oportunidade de projeção internacional. Queremos inspirar jovens talentos a desenvolver suas carreiras, contribuir com projetos estratégicos e ajudar a construir o futuro junto conosco”, afirma Fabio Barretto, Gerente de Recursos Humanos da companhia.

O processo seletivo inclui avaliação comportamental, testes de raciocínio lógico e verbal, entrevista individual, dinâmica de grupo online, visitas a obras, atividades de grupo presenciais e entrevistas com a liderança da companhia. Entre os benefícios, estão: assistência médica e odontológica, vale-refeição, Gympass, Total Pass, seguro de vida, previdência privada e participação nos lucros.