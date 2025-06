EMPREGOS E SOLUÇÕES

Terceira edição do Vittude Awards premia empresas que investem no bem-estar de funcionários

Fermenta 2025 busca de projetos que façam a diferença no ecossistema cervejeiro no país

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de junho de 2025 às 06:00

Prêmio Saúde Mental Corporativa >

A Vittude abre as inscrições para a 3ª edição do Vittude Awards, premiação criada para dar visibilidade a pessoas e empresas que estejam inovando em projetos de saúde mental corporativos. A premiação é voltada para empresas e executivos de RH, gestores de saúde corporativa e CEOs das maiores empresas do país, que se dedicam a promover o bem-estar dos colaboradores dentro das organizações. A pré-inscrição para participar da premiação está aberta até 01 de agosto e a entrega dos prêmios acontecerá no dia 09 de outubro. Acesse: https://awards.vittude.com/>

Ambev: Fermenta 2025 abre inscrições >

O Fermenta 2025 está com inscrições abertas e em busca de projetos que façam a diferença no ecossistema cervejeiro por todo o Brasil. Criada há dois anos, a iniciativa já contemplou quinze projetos, investindo mais de 530 mil reais e impactando, direta e indiretamente, mais de 20 mil pessoas. As inscrições ficam abertas até dia 11 de julho, às 18h, e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Prosas (https://bit.ly/4l26Brb ). O programa é aberto a Pessoas Jurídicas com ou sem fins lucrativos, Microempreendedores Individuais (MEI) e Grupos ou Coletivos (representados por um MEI). Para consultar o regulamento completo e entender todos os critérios de seleção, basta consultar o Edital Fermenta – 4ª Edição (https://editalfermentaambev.prosas.com.br/). >

BTG Soma Empreendedorismo >

O BTG Pactual abre vagas para a nova edição do BTG Soma Empreendedorismo, programa gratuito que tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de liderança, gestão, sustentabilidade financeira e expansão de impacto de negócios e organizações ao redor do Brasil. O projeto vai selecionar 12 instituições e negócios que atuam com empreendedorismo e inclusão produtiva oferecendo capacitação técnica, acompanhamento personalizado e mentorias com especialistas do mercado. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis até o dia 23 de julho. Acesse: https://bit.ly/4lq15OC >

Guia de cooperativismo >

O Centro de Integração Empresa-Escola e o Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras firmaram uma parceria para incluir o cooperativismo nos programas de formação da aprendizagem profissional. Foi criado um guia exclusivo para as entidades formadoras, que apresenta as possibilidades de uso do material. >

