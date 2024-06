EMPREGOS E SOLUÇÕES

Última semana para se inscrever no 6° ciclo do Empreendedoras da Beleza do Grupo Boticário

Novo ciclo do programa lança trilha com foco na formação de criadores de conteúdo

Publicado em 5 de junho de 2024 às 09:00

O programa, que já capacitou mais de 40 mil mulheres por todo o Brasil, trará muitas novidades. Crédito: Shutterstock

O 6º ciclo do Empreendedoras da Beleza, programa do Grupo Boticário, que oferece capacitação profissional gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade social, buscando empoderá-las, está em sua última semana para inscrições. A ação concretiza o propósito da companhia de criar oportunidades para transformar a vida das pessoas por meio da beleza. Nesse ciclo, serão 200 mil vagas e as interessadas poderão se inscrever até o dia 9 de junho, pelo site https://empreendedorasdabelezagb.com.br

O programa, que já capacitou mais de 40 mil mulheres por todo o Brasil, trará muitas novidades. Pela primeira vez, as inscritas no Empreendedoras da Beleza poderão cursar mais de um curso técnico profissionalizante. Entre as opções, Desenvolvimento pessoal, Empreendedorismo, Criação de conteúdo, Maquiagem e Pele, Vendas, Unhas, Alongamento de Unhas, Maquiagem Avançada e Penteados.

Outra novidade é a trilha CRIA, produzida pela renomada escola Conquer e roteirizada pelo Instituto Kondizilla, com conteúdos que preparam as alunas para se tornarem influenciadoras de suas próprias marcas. Gestão de negócio, produto e serviços, além de temas importantes sobre saúde mental, são algumas das temáticas abordadas. A TRUSS, marca que faz parte do Grupo Boticário, apoia o programa trazendo uma de suas parceiras que possui imensa expertise nas mídias sociais, Gue Oliveira, que é Partner Talent de TRUSS, comunicadora digital e hairstylist (estilista de cabelo), para compor as aulas do curso.

Idealizada pelo time de ESG do Grupo Boticário, a trilha CRIA, tem o objetivo de promover equidade e oportunidades para mulheres protagonizarem o empreendedorismo no país. Para isso, os conteúdos mostram a sinergia entre a empreendedora e seu negócio, possibilitando a impressão de uma identidade de marca, o que agregará ainda mais valor, constância e solidez.

Outro curso exclusivo do 6º ciclo é a trilha de Empoderamento, que foi encabeçada pela marca Vult - também do ecossistema Grupo Boticário - e em parceria com o Instituto Maria da Penha. O intuito é gerar oportunidades para que as mulheres possam usar a sua voz e atingir seu pleno potencial, fazendo com que elas sintam-se seguras e acolhidas, além de propagar os canais de comunicação disponibilizados pelo Instituto para o enfrentamento à violência contra a mulher.

Ampliando horizontes por meio da beleza

Para Luis Meyer, diretor de ESG do Grupo Boticário, o Empreendedoras da Beleza é uma das mais relevantes iniciativas da companhia na jornada para potencializar o protagonismo feminino na sociedade. “Acreditamos que com o acesso à capacitação e ao conhecimento, essas empreendedoras têm a chance de transformar não apenas suas próprias vidas, mas também a de suas famílias e comunidades. Seguimos firmes investindo no Empreendedoras da Beleza, porque os resultados mostram sua eficácia na geração de renda e fomento a equidade de oportunidades, contribuindo para construir uma realidade em que todas as mulheres tenham as ferramentas necessárias para alcançar seu pleno potencial.”, afirma Meyer.

O diretor ainda explica a importância em celebrar parcerias estratégicas, com nomes de destaque e referências em suas áreas de atuação, garantindo a excelência dos conteúdos. “Parcerias com o Instituto Kondzilla e Gue Oliveira enriquecem a experiência de aprendizagem oferecida pelo programa, trazendo perspectivas e conteúdos exclusivos para nossas alunas”, conclui.

Serviço Empreendedoras da Beleza

Período de inscrições: até 9 de junho