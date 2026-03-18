EMPREGO

Último dia de inscrições para concurso da Defensoria Pública da Bahia com salários de até R$ 29 mil

São 25 vagas de defensor público para a classe inicial da carreira

Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 08:16

Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) Crédito: Divulgação/DPE-BA

Termina nesta quarta-feira (18) o prazo de inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA). Ao todo, são 25 vagas de defensor público para a classe inicial da carreira. Os candidatos podem inscrever por meio do site da Fundação Carlos Chadas, organizadora do certame.

As oportunidades estão distribuídas entre 14 vagas para ampla concorrência, oito destinadas a pessoas pretas e pardas, uma para pessoa com deficiência, uma para candidatos indígenas e uma para integrantes de comunidades quilombolas. A remuneração inicial é de R$ 29.421,12.

Podem participar do concurso bacharéis em Direito que comprovem, no mínimo, três anos de atividade jurídica até a data da posse. O processo seletivo será composto por provas discursivas, orais e objetiva, além de avaliação de títulos, seguindo as normas previstas na legislação estadual e nas resoluções do Conselho Superior da instituição.