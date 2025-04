EMPREGO

Unesp abre concurso com salário de até R$ 23 mil

Inscrições seguem até 23 de junho e contemplam candidatos com nível superior

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) divulgou o edital do concurso público referente ao certame Unesp 121/2025. As oportunidades são voltadas a profissionais com formação em nível superior, com remuneração podendo chegar a R$ 23.039,56.>