EMPREGOS E SOLUÇÕES

Universidade SENAI CIMATEC lança especialização em Engenharia Portuária e Economia Azul

Evento destacou a necessidade de formação qualificada para impulsionar a infraestrutura portuária e o desenvolvimento da economia do mar no Brasil

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:36

O encontro, realizado na sede da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), em Salvador, apresentou ao público a proposta acadêmica do novo curso Crédito: Divulgação

A Universidade SENAI CIMATEC reuniu, nesta sexta-feira (6), autoridades, líderes institucionais e empresários do setor marítimo-portuário para o lançamento da especialização em Engenharia Portuária e Economia Azul. O encontro, realizado na sede da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), em Salvador, apresentou ao público a proposta acadêmica do novo curso, que busca preparar profissionais para atuar nos desafios estratégicos relacionados à infraestrutura portuária e ao desenvolvimento sustentável da economia do mar.

Participaram do evento Sérgio Bacci, presidente da Transpetro; Luis Humberto Castro, diretor de infraestrutura e gestão portuária da CODEBA; Cláudio Murilo Xavier, diretor do Tecon Salvador (Wilson Sons); Sérgio Faria, diretor do Terminal Portuário de Cotegipe; Paulo Villa, diretor executivo da USUPORT; Maria Eduarda Lomanto, secretária do Mar de Salvador; e o comandante Alexandre de Souza Gomes, capitão dos Portos da Bahia pela Marinha do Brasil.

Para o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, iniciativas voltadas à formação especializada são fundamentais para que o país avance na modernização da infraestrutura marítima e portuária. “O Brasil carece de pessoas que pensem em estrutura portuária e em economia no mar. Infraestrutura portuária já é algo consolidado, mas ainda precisamos de profissionais que desenvolvam modelos adaptados às características do nosso país. Esse curso pode ajudar a repensar as infraestruturas portuárias e trazer soluções para os desafios do setor”, afirmou.

Durante o lançamento, além do painel sobre os desafios e perspectivas do setor marítimo, representantes da Universidade SENAI CIMATEC apresentaram a estrutura curricular da nova especialização, que combina formação acadêmica com experiências práticas reais. Estiveram presentes o reitor da universidade, Luís Breda; a vice-reitora, Josiane Dantas; a pró-reitora, Verena Alcantara; o coordenador da pós-graduação, Carlos César Ribeiro; e o coordenador do novo curso, Paulo Canto.

O reitor da Universidade SENAI CIMATEC, Luís Breda, destacou que a criação da especialização fortalece a formação de uma massa crítica de profissionais capazes de impulsionar inovação e colaboração no segmento marítimo-portuário. “Com a especialização, criamos a oportunidade de fortalecer essa massa crítica, conectar parceiros e ampliar as oportunidades de inovação. A ideia é reunir conhecimento acadêmico, mercado e empreendedorismo para apoiar o desenvolvimento de soluções e até de startups voltadas ao setor”, ressaltou.

O curso aborda temas como infraestrutura portuária, logística marítima, gestão de portos, sustentabilidade e oportunidades de desenvolvimento ligadas à economia do mar. As inscrições para a especialização já estão abertas e podem ser feitas no site: https://www.universidadesenaicimatec.edu.br/curso/especializacao-em-engenharia-portuaria/.