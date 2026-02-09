EMPREGOS E SOLUÇÕES

Vagas de emprego na Bahia: Metrô e Grupo DPSP abrem processos seletivos nesta semana

Oportunidades no Metrô Bahia encerram inscrições dia 10/02; Grupo DPSP oferece 1.300 postos com foco em inclusão e vagas afirmativas em todo o país.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:00

O Metrô Bahia está contratando

O Metrô Bahia está com inscrições abertas para vagas de emprego nas áreas de manutenção e segurança. Os candidatos devem se inscrever até o dia 10 de fevereiro pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco": ccrmetrobahia.com.br. As oportunidades são para Oficial de Manutenção, Analista de Manutenção Sênior e Supervisor de Inteligência e Segurança.Para a vaga de Oficial de Manutenção é preciso ter ensino médio completo, disponibilidade de horário, além de experiência em manutenções elétricas, mecânicas e eletrônicas. O analista de Manutenção Sênior é necessário ter ensino superior completo em engenharia elétrica, experiência em sistemas de energia, vivência com manutenção elétrica. O cargo de Supervisor de Inteligência e Segurança, os pré-requisitos são: nível superior completo (Gestão de Segurança Privada ou afins), experiência comprovada em operações de segurança corporativa.

Grupo DPSP oferece 1.300 vagas no país

O Grupo DPSP, dono das redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, está com mais de 1.300 oportunidades de emprego abertas em todas as regiões do País, reforçando seu compromisso com a geração de trabalho, o desenvolvimento social e o crescimento do setor farmacêutico. As vagas contemplam diferentes perfis, incluindo menor aprendiz, estágio, pessoas com deficiência (PCD) e profissionais com mais de 50 anos, e estão distribuídas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso e Pernambuco. Entre as oportunidades, são mais de 500 vagas para atendente de loja, mais de 300 para os centros de distribuição e diversas posições no corporativo. Todas as vagas são afirmativas. Acesse: https://bit.ly/4tl6BXO ou https://bit.ly/4teXF6d

Americanas: Páscoa

A Americanas, uma das principais empregadoras do País, abre mais de 5 mil postos de trabalho temporários para reforçar sua operação de Páscoa — considerada uma das maiores do Brasil e um dos principais eventos da companhia no ano. As inscrições podem ser feitas pela internet no link (https://bit.ly/49XDwdm) até o dia 19/2 e a previsão das contratações é para o início de março. A companhia está em busca de pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente para atuar nas mais de 1.400 lojas físicas da varejista.

BrasilAgro abre vaga