OPORTUNIDADE

Veja quais são as 800 vagas de emprego abertas no Grupo Mateus em Salvador

As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais

O Grupo Mateus está com processo seletivo aberto para preencher cerca de 800 vagas de emprego em Salvador. As oportunidades fazem parte da expansão da rede na capital baiana, onde duas novas unidades estão sendo implantadas: uma no Shopping Salvador Norte, com inauguração prevista para este ano, e outra na Avenida ACM, ainda sem data definida. >