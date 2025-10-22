Acesse sua conta
Vivo está com mais de 120 vagas abertas para Pessoas com Deficiência; veja com participar da seleção

As oportunidades são para várias áreas da companhia

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:26

Vivo
Vivo Crédito: Shutterstock

A Vivo abriu mais de 120 vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência. As oportunidades são para várias áreas, como Experiência do Cliente, Comercial B2B, Marketing, Planejamento Comercial, Projetos, Engenharia, Tecnologia e Dados, com atuação nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG). A Vivo diz que a oferta reforça o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão

Uma feira será realizada, em formato virtual, na próxima terça-feira (28), para apresentar a empresa e seus benefícios. Os interessados precisam se inscrever até o próximo domingo (26), pelo link. Para concorrer às vagas é necessário ter o ensino médio completo e será considerado um diferencial ter experiência com atendimento ao cliente. Já para as oportunidades no Comercial B2B, a companhia procura por candidatos que tenham vivência na área. Ser curioso, ter boa comunicação e estar conectado com o propósito da Vivo, de Digitalizar para Aproximar, com pensamento inovador, também são características importantes para quem deseja concorrer a uma das vagas.

Na Vivo, 5,5% dos profissionais são pessoas com deficiência. O salário é compatível com o que é oferecido no mercado. Os selecionados contarão ainda com benefícios exclusivos oferecidos pela Vivo para Pessoas com Deficiência, como isenção de coparticipação no plano de saúde; smartphone corporativo com portfólio acessível para pessoas com deficiência visual e auditiva; incentivo estudantil com reembolso de até 100% no Explore+, programa de subsídio educacional da companhia, em cursos de graduação, pós-graduação, extensão, idiomas, entre outros.

Além disso, contarão com o VIBE, programa de benefícios flexíveis da Vivo, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada um, como vale alimentação, refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida. A empresa oferece ainda outros diferenciais, como day off de aniversário, além de pacote de dados e desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps. A Vivo é uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, segundo o Great Place to Work 2025.

