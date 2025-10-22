Acesse sua conta
Governo autoriza concurso com 200 vagas de aluno oficial da PM com salário de R$ 4,8 mil

Confira os detalhes do concurso divulgados pelo governo de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:53

Edital foi
A remuneração inicial para o cargo é de R$ 4.833,27 Crédito: Divulgação/Governo de SP

O Governo de São Paulo autorizou a abertura do edital para o concurso de 200 vagas para aluno oficial da Polícia Militar, com início previsto para janeiro de 2027. A publicação saiu na terça-feira (21), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os candidatos precisam atender aos requisitos do edital, como ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima: 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 4.833,27.

Etapas 

Serão 80 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma, nas áreas de ciências humanas e tecnologia, história, filosofia, sociologia, geografia, linguagens e códigos, língua portuguesa e inglesa ou espanhola, matemática e ciências da natureza, física, química, biologia, conhecimentos específicos, noções de administração pública e de informática.

Após todas as fases concluídas, os aprovados devem iniciar no próximo ano graduação e bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, localizada na zona norte de São Paulo, e serão avaliados por meio de provas físicas e teóricas. A duração do curso é de quatro anos.

O processo de seleção é composto de cinco fases, que envolvem exames de conhecimentos, exame psicológico, de aptidão física, avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos.

