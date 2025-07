Workshop de Midia 360 foca na transformação de times em potências estratégicas

EMPREGOS E SOLUÇÕES

Publicado em 7 de julho de 2025 às 06:00

Sinapro e Rede Bahia no Mídia 360 >

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) dará início à programação de capacitação para o mercado, com uma nova edição do “Workshop de Mídia 360”, que será realizado em 17.07, das 8h às 12h, na sede da Rede Bahia, na Federação. Com o tema “Liderança de Mídia em Alta Performance: Transformando times em potências estratégicas”, o curso é gratuito para as agências associadas ao Sinapro-Bahia e voltado para gestores, líderes e profissionais que buscam aprimorar a gestão de pessoas. As inscrições através do e-mail: [email protected]. >

Lanlink contrata na Bahia e em 10 estados >

A Lanlink, empresa com 36 anos no mercado de tecnologia da informação, abriu vagas para contratações em 11 estados – Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo, Tocantins – no Distrito Federal, além de oportunidades para profissionais residentes em qualquer estado. Dentre as funções buscadas estão gerente de contas públicas, atendente de Serviço de Suporte 1N, técnico pleno em microinformática e analista de Suporte Linux.Com atuação em todo o território nacional, a Lanlink atua em áreas como Serviços, Dados & IA, Infraestrutura, Produtividade e Segurança. Para concorrer às vagas, os interessados devem acessar a página de carreiras da Lanlink na plataforma Gupy e fazer suas inscrições. https://vempralanlink.gupy.io/>

Auren Energia em Guanambi >

A Auren Energia abre inscrições para programa de estágio, com 13 vagas em quatro localidades do país, sendo nove para ensino superior e quatro para nível técnico. Para concorrer, é preciso acessar o site app.eureca.me/programa/27 dos dias 2 a 30 de julho. A companhia oferece oportunidades para estudantes do ensino superior e de cursos técnicos com bolsas-auxílio compatíveis com o mercado de cada região. Em cidades de Guanambi, as vagas são presenciais. >

Vagas em tecnologia >

O Grupo Mooven está com 30 vagas abertas para profissionais de tecnologia, com oportunidades em diferentes níveis e áreas de atuação.As vagas estão disponíveis nos formatos híbrido e remoto.Acesse e se insceva: https://bit.ly/4ex6fX3>

