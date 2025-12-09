ENGAJAMENTO

Empresa mobilizou mais de 5 mil de colaboradores em ações de impacto social em 2025

Iniciativas envolveram revitalizações, apoio a instituições sociais, doações de alimentos, brinquedos e campanhas solidárias em mais de 20 cidades brasileiras

Donaldson Gomes

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:08

Colaboradores se envolveram nas ações de impacto social Crédito: Divulgação

Uma das líderes globais na produção de celulose solúvel, a Bracell ampliou o alcance de suas iniciativas de voluntariado, mobilizando 5.400 colaboradores em mais de 50 ações comunitárias realizadas ao longo de 2025. As atividades apoiaram diretamente dezenas de instituições sociais e alcançaram comunidades em 24 cidades na Bahia, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Entre as iniciativas estão revitalizações de espaços públicos, atividades recreativas com idosos, crianças e pessoas com deficiência, apoio a campanhas de doação de sangue, iniciativas esportivas com propósito social e uma ampla mobilização para arrecadação de alimentos, brinquedos e recursos financeiros destinados a instituições locais. No total, as mobilizações reuniram cerca de 3 toneladas de alimentos, 270 brinquedos e dezenas de instituições beneficiadas.

“Fortalecer nosso propósito e criar conexões reais com as pessoas nas comunidades onde atuamos é o que nos move. Por isso, as ações voluntárias realizadas pelos colaboradores da Bracell e da Bracell Papéis mostram que, quando unimos esforços, conseguimos transformar vidas — seja levando alegria às crianças, apoiando famílias em situação de vulnerabilidade ou contribuindo para a preservação do meio ambiente. Ao longo de todo o ano, seguimos mobilizando nossos times para promover cuidado, solidariedade e desenvolvimento sustentável em cada cidade onde estamos presentes”, afirma Cíntia Liberato, gerente de Comunicação, Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell.

Ela acrescenta que, na Bahia, as iniciativas de voluntariado resultaram na doação de brinquedos e alimentos para instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade social nas cidades de Itanagra, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, além do plantio de mudas nativas às margens da Fonte dos Padres, em Alagoinhas, contribuindo para a recuperação de uma área de mata ciliar de 300 metros quadrados (m²) no entorno da lagoa.

As ações de voluntariado envolveram desde atividades “mão na massa” até campanhas internas de arrecadação, como o Café Solidário e o Treinão Social, e a destinação de parte das vendas da Lojinha Bracell Papéis, espaço em que a empresa disponibiliza seus próprios produtos para venda exclusiva para colaboradores, que destinou 5% do valor de todas as compras realizadas ao fundo de voluntariado durante o período de 30 dias. Parcerias com prefeituras, associações comunitárias, APAEs, abrigos de idosos, creches e organizações sociais ampliaram o alcance das mobilizações, fortalecendo redes locais de apoio.

“Participar dessas ações nos lembra do impacto que podemos gerar quando dedicamos tempo e cuidado ao próximo. Cada revitalização, cada doação ou simples gesto de atenção representa uma oportunidade de transformar realidades e criar conexões mais humanas dentro e fora da empresa”, destaca Fabio Antônio Bernardo, um dos colaboradores voluntários da Bracell em Lençóis Paulista.

As iniciativas integram o Founder’s Day, movimento global do grupo RGE (Royal Golden Eagle), do qual a Bracell faz parte, e o “Mãos Dadas”, programa de voluntariado da companhia, que estimulam o espírito voluntário entre colaboradores e reforçam a visão de que só é bom para a empresa quando também é bom para a comunidade, para o país, para o clima e para o cliente.