Esta área profissional vai criar 2 milhões de empregos até 2044; veja qual é

Na América Latina, a projeção é de 42 mil novos técnicos ao longo das próximas décadas, impulsionada pela expansão do tráfego aéreo

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:30

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa)
Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

Uma projeção da Boeing, divulgada pelo portal Times Brasil CNBC, aponta que a aviação comercial deve gerar 2,37 milhões de novas vagas de trabalho até 2044.

Desse total, 710 mil postos serão destinados a equipes técnicas, como os mecânicos de manutenção aeronáutica (MMA) - profissionais fundamentais para garantir a segurança, a confiabilidade e a disponibilidade das aeronaves. Analistas do setor avaliam que o aumento da demanda por mecânicos pode se transformar em um trunfo estratégico para o Brasil no cenário global da aviação.

No país, a certificação para atuar como mecânico de manutenção aeronáutica segue critérios rigorosos, que incluem formação teórica, aprovação em exames oficiais e experiência prática supervisionada antes da concessão da licença definitiva para atuação autônoma.

Atualmente, o Brasil conta com cerca de 15 mil mecânicos de manutenção aeronáutica, dos quais apenas 835 são mulheres, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ao todo, existem 30.833 licenças ativas, considerando que um mesmo profissional pode possuir mais de uma habilitação.

Na América Latina, a projeção é de 42 mil novos técnicos ao longo das próximas décadas, impulsionada pela expansão do tráfego aéreo e pela renovação e modernização das frotas.

