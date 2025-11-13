Acesse sua conta
Expansão do turismo de bem-estar chega à Bahia com inauguração do Spa Bluma na Costa do Sauípe

Marca amplia presença no setor de serviços e leva experiências que aliam bem-estar, biodiversidade amazônica e protocolos exclusivos para o litoral baiano

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:26

Os novos espaços do SPA Bluma oferecem protocolos exclusivos inspirados em ativos da biodiversidade amazônica
Os novos espaços do SPA Bluma oferecem protocolos exclusivos inspirados em ativos da biodiversidade amazônica Crédito: Divulgação

O turismo de bem-estar ganha mais força no litoral norte da Bahia com a chegada do Spa Bluma ao complexo hoteleiro Costa do Sauípe. A marca, lançada pela Natura em 2024, aposta na combinação entre natureza, ciência e experiências sensoriais como estratégia de crescimento no segmento, que deve movimentar mais de US$ 8 trilhões até 2027, segundo o Global Wellness Institute (GWI).

Os novos bangalôs de massagem ficam integrados às áreas de piscina dos hotéis Brisa Grand Premium, Sol Grand Premium e Terra Resort, oferecendo protocolos exclusivos inspirados na biodiversidade amazônica. Entre os serviços estão massagens terapêuticas e revitalizantes com ativos naturais como maracujá, andiroba, tukumã, castanha e açaí, além de rituais faciais e tratamentos voltados ao público infantil.

“Queremos que cada visitante viva um momento genuíno de pausa e reconexão. Trazer a segunda unidade do Spa Bluma para a Costa do Sauípe é unir natureza e sofisticação em uma experiência de autocuidado profundo”, afirma Cecília Ribeiro, diretora de Novos Negócios da Natura.

Depois da estreia da primeira unidade no Hotel Pullman Guarulhos, em agosto de 2025, a instalação na Bahia se consolida como peça-chave no plano de expansão da Bluma. A marca busca ampliar sua presença em resorts e destinos premium, levando experiências de autocuidado e relaxamento para além dos lares e aeroportos.

Para Edson Cândido, diretor de Marketing e Vendas da Aviva, administradora da Costa do Sauípe, a parceria reforça o novo momento do complexo. “Estamos consolidando Sauípe como um destino completo de bem-estar, lazer e hospitalidade integrada à natureza. A chegada da Bluma soma valor e amplia nosso portfólio de experiências”, destaca.

Serviço

SPA Bluma – Complexo Costa do Sauípe

Endereço: Rod. BA 099, Km 76 – Linha Verde, Mata de São João (BA)

Reservas: na recepção do hotel, no espaço do spa, via assistente virtual Sol (WhatsApp) ou QR Code disponível nos ambientes do resort.

Mais informações: www.costadosauipe.com.br

Com assessoria

Turismo Bem-estar

