ECONOMIA

Greve no Metrô-DF pode parar Brasília nesta segunda (30); veja o que fecha

Sem concursos há 13 anos, metroviários aprovam paralisação total e pressionam governo

Maiara Baloni

Publicado em 28 de março de 2026 às 15:42

metrô-DF Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A capital da República pode amanhecer travada na próxima segunda-feira (30/03). Com a confirmação da greve dos metroviários do Distrito Federal por tempo indeterminado, o sistema que transporta diariamente 160 mil passageiros corre o risco de sofrer uma interrupção total. O impasse, contudo, transborda as fronteiras da mobilidade urbana local, a paralisação ameaça atingir diretamente o fluxo de servidores, assessores e funcionários que garantem o funcionamento da máquina administrativa do Governo Federal.

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O "nó" na capital do poder

Brasília foi desenhada para o fluxo, mas sua dependência do transporte público de massa nunca foi tão evidente. O Metrô-DF é a principal artéria que liga as regiões administrativas mais populosas, como Ceilândia, Samambaia e Guará, ao Plano Piloto, o coração político do país.

Uma parcela expressiva dos 160 mil passageiros que utilizam o sistema todos os dias mora nessas cidades-satélite, onde a dependência dos trilhos para chegar à Esplanada e aos anexos do Congresso é quase exclusiva. Com a possibilidade de "nenhum trem sair do pátio", o centro administrativo do país deve enfrentar atrasos severos, forçando órgãos públicos a discutirem planos de contingência, como o retorno emergencial ao regime de home-office para evitar a interrupção de serviços essenciais.

Sucateamento e crise estrutural

A motivação do movimento grevista apontada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô-DF) é a crise de gestão que se arrasta há mais de uma década. A categoria alega que a pauta vai além de reajustes, focando na sobrevivência operacional do sistema.

Vagas em aberto: há 13 anos, desde o último concurso de 2013, o Metrô-DF não abre novo concurso público para a categoria, o que gera um vácuo geracional e técnico no quadro de funcionários.

há 13 anos, desde o último concurso de 2013, o Metrô-DF não abre novo concurso público para a categoria, o que gera um vácuo geracional e técnico no quadro de funcionários. Sobrecarga operacional: estações operam com apenas um funcionário por turno, elevando riscos de segurança para usuários e trabalhadores.

estações operam com apenas um funcionário por turno, elevando riscos de segurança para usuários e trabalhadores. Déficit de pessoal: o sindicato estima que faltam pelo menos 500 profissionais para garantir a operação mínima com eficiência.

Esse cenário de esgotamento do sistema alimenta o clima de confronto que, invariavelmente, tende a se transferir para a esfera jurídica.

O contra-ataque judicial

Historicamente, greves no Metrô-DF são marcadas por longas batalhas jurídicas e intervenções do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-10). O cenário atual repete um roteiro conhecido, em 2021 a capital viveu a greve mais longa da história do sistema, que se estendeu por seis meses e só foi encerrada após decisão do TRT-10. Antes disso, em 2019, outra paralisação durou 77 dias, também terminando nos tribunais.

Em episódios anteriores, o Judiciário interveio para garantir a manutenção de percentuais mínimos de frota, que variaram entre 60% e 90% nos horários de pico conforme a decisão vigente, classificando o serviço como essencial para a estabilidade da capital. Espera-se que o Governo do Distrito Federal (GDF) acione o Judiciário novamente para evitar o bloqueio total, mas a categoria parece disposta a esticar a corda para forçar uma proposta concreta de recomposição do quadro funcional.

O que esperar na segunda-feira (30)

Se a greve total se confirmar após a assembleia final prevista para este domingo (29), o impacto no trânsito das principais vias de acesso ao Plano Piloto será crítico. O GDF deve anunciar um reforço na frota de ônibus e no BRT, mas especialistas alertam que o sistema rodoviário já opera no limite e não tem capacidade de absorver a demanda dos trilhos sem gerar um caos logístico.