VAREJO

Grupo JCPM celebra 90 anos como líder regional em shoppings

Área do Salvador Norte Shopping será ampliada em quase 10 mil metros quadrados

Donaldson Gomes

Publicado em 13 de maio de 2025 às 17:25

O Grupo JCPM celebrou os seus 90 anos de história na noite da última segunda-feira (dia 12), em Recife, com uma festa que enalteceu suas origens nordestinas. Reforçando o orgulho de suas raízes, o grupo que é dono dos shoppings Salvador e Salvador Norte, na capital baiana, projeta novos investimentos na região, incluindo a ampliação dos espaços de compras e entretenimento. Em Salvador, está prevista a ampliação do Salvador Norte em quase 10 mil metros quadrados (m²). Em Recife, o RioMar também deve ser ampliado. Ainda em Pernambuco, o grupo avança com a construção de condomínio residencial no litoral, o ‘Praia de Guadalupe’. No Ceará, o investimento será em uma nova unidade empresarial, o RioMar Fortaleza 2. >

O presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, lidera as comemorações pelos 90 anos da empresa com dois grandes eventos. O primeiro foi o que aconteceu em Recife, no Teatro RioMar Recife, cidade onde reside. O segundo evento será realizado no dia 20, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, sua terra natal. Na última segunda-feira, o empresário de 86 anos, que começou a trabalhar nos negócios da família aos 9 anos, era só alegria e disposição. >

Referência nacional nos setores de shopping centers, o Grupo JCPM ocupa hoje uma posição de liderança no Nordeste e figura entre os cinco maiores do Brasil, além de atuar com destaque nos segmentos imobiliário e de comunicação. A trajetória começou em 1935, com uma pequena mercearia fundada por Pedro Paes Mendonça na Serra do Machado, interior de Sergipe. Desde então, o grupo consolidou-se como uma potência no varejo, destacando-se com a rede de supermercados Bompreço, vendida no ano 2000, e ampliando sua atuação para novos mercados e segmentos estratégicos.>

Comemoração dos 90 anos do Grupo JCPM em Recife Crédito: Sérgio Bernardo/Divulgação

Ao longo das últimas duas décadas, o Grupo JCPM investiu aproximadamente R$ 5,6 bilhões na construção de 1,5 milhão de metros quadrados em empreendimentos próprios. Atualmente, o grupo tem participação em 11 shoppings — sendo responsável pela administração direta de sete deles — distribuídos pelos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe. Juntos, esses empreendimentos geram mais de 40 mil empregos diretos e indiretos, reafirmando o impacto socioeconômico da atuação do grupo na região.>

Novos Investimentos>

Na capital baiana, o Salvador Norte Shopping está em ampliação com uma nova área de 9.402,50 m², no piso térreo (L1), que vai abrigar, entre outras lojas, o supermercado Mix Mateus, representando uma expansão de 20% da sua área locável. O mall, localizado no bairro de São Cristóvão, recebe ainda serviços de revitalização em fachada, iluminação, estacionamento e banheiros. >

Entre os grandes novos projetos está o sofisticado e inovador Condomínio Praia de Guadalupe, no município de Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco, cujas obras avançam: após o lançamento de 42 lotes em uma área de 80 mil m², o projeto concentra-se agora na construção de casas altas e de uma marina. O condomínio ocupa um trecho de 1,2 milhão de metros quadrados, sendo 70% de área preservada, em um espaço integrado à natureza, com completa estrutura de lazer. >

Outro destaque é o fortalecimento do mix dos shoppings como centros de eventos e entretenimento, a exemplo do maior shopping do Nordeste, o RioMar Recife, que ganha uma nova área gourmet, em um terraço climatizado, com vista para o mar e para o rio Capibaribe, no Piso L2, e uma nova área de restaurantes no L3, com abertura ao público prevista para o segundo semestre deste ano. Até o final do ano, o empreendimento passa a contar ainda um espaço de eventos, com estrutura para receber congressos, feiras, convenções corporativas, fortalecendo o turismo de negócios da capital pernambucana, com o diferencial de uma localização estratégica próximo à rede hoteleira e ao aeroporto, e a comodidade que o shopping oferece, como amplo estacionamento e serviços de alimentação.>