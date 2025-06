SETOR EMPRESARIAL

Isabela Suarez toma posse como presidente da Associação Comercial da Bahia em julho

Ela é a segunda mulher a ocupar o cargo em mais de dois séculos de existência da entidade

A posse administrativa marca o início efetivo da nova diretoria, que passa a responder institucionalmente pela condução dos trabalhos da bicentenária associação. A solenidade comemorativa, marcada para o dia 28 de julho, será realizada no Salão Nobre da sede da ACB, no bairro do Comércio, em Salvador, reunindo convidados, autoridades e representantes do setor empresarial.>

A eleição ocorreu no último dia 11, em chapa única construída a partir do diálogo e do consenso. A votação contou com expressiva participação dos associados e foi conduzida pelo então presidente do Conselho Superior, Wilson Andrade. Ao lado de Isabela, assume o Conselho Superior da ACB o empresário Paulo Cavalcanti, que presidiu a Diretoria Executiva no biênio anterior.>