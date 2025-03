IMPOSTO DE RENDA

Isenção do IR vai beneficiar 10 milhões de contribuintes; entenda

Cerca de 32% dos trabalhadores brasileiros deixarão de pagar o tributo

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de março de 2025 às 10:49

Isenção do IR vai beneficiar 10 milhões de contribuintes Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock

Pelo menos 10 milhões de contribuintes vão deixar de pagar o Imposto de Renda (IRPF) se o Congresso aprovar a nova faixa de isenção que o Governo promete anunciar nesta terça-feira (18). Atualmente, a faixa de isenção do IRPF é de R$ 2.824, o equivalente a pouco menos de dois salários mínimos. Como ainda não houve a aprovação do Orçamento deste ano, a tabela do Imposto de Renda está congelada. Caso haja a ampliação da faixa de insenção para R$ 5 mil, na prática, isso significa que cerca de 32% dos trabalhadores brasileiros deixarão de pagar o tributo. >

Neste ano, a Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações do Imposto de Renda 2025, ano-base 2024. Na Bahia, a expectativa de recebimento dentro do prazo é de 1.829.334 declarações. Com a proposta do governo, que ainda precisa ser aprovada e não vai valer para as declarações deste ano, ao todo serão mais de 26 milhões de pessoas totalmente isentas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta terça-feira (18), para discutir os últimos detalhes do projeto de lei ou da medida provisória da reforma do Imposto de Renda, que vai isentar contribuintes que recebem até R$ 5 mil por mês. >

Segundo o ministro, nesta terça-feira (18), Lula se reunirá com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para explicar o texto. Existe a expectativa de a proposta ser divulgada nesta terça, após a reunião. No entanto, o texto pode ser apresentado na quarta-feira (19), porque Lula tem uma viagem marcada para Sorocaba (SP) na tarde desta terça. De acordo com o projeto, para a renda entre R$ 5 mil e R$ 7 mil, haverá um desconto parcial, que será regressivo – ou seja, que vai caindo conforme a renda vai aumentando.>