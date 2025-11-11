Acesse sua conta
Neoenergia e Banco Europeu de Investimentos vão investir quase R$ 2 bilhões em rede elétrica baiana

Acordo foi anunciando durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) em Belém, no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:30

Recursos serão usados na ampliação da rede elétrica  Crédito: Divulgação

A rede de distribuição de energia elétrica da Bahia será modernizada com o apoio de um empréstimo de 300 milhões de euros – o equivalente a quase R$ 2 bilhões na cotação atual – concedido pelo Banco Europeu de Investimento à Neoenergia Coelba, distribuidora que atende mais de 6 milhões de clientes em 415 municípios baianos. O financiamento será usado para a ampliação da rede elétrica e na construção de novas ligações, além do investimento em equipamentos de automação, contribuindo para a modernização da rede de distribuição.

A empresa utilizará o empréstimo para executar projetos que permitirão a mais pessoas, especialmente em comunidades de baixa renda, o acesso à energia limpa na Bahia, quinto maior estado do país, com população próxima de 15 milhões de habitantes. O projeto também está alinhado aos objetivos do Brasil de melhorar a eficiência energética e ampliar o use de fontes de energia renováveis ao longo da próxima década.

Além disso, o financiamento oferece condições comerciais competitivas e resulta de um rigoroso processo de investigação detalhado nas áreas técnica e ambiental, representando uma oportunidade estratégica disponível apenas para um grupo seleto de empresas brasileiras que atendem aos mais elevados padrões internacionais.

Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, no Brasil, representantes do BEI e da Neoenergia participaram de uma cerimônia para celebrar a parceria, destacando o alinhamento do projeto com os objetivos climáticos do Brasil e com a Estratégia Global Gateway da União Europeia.

“Este investimento representa um passo crucial para reforçar a infraestrutura energética do Brasil, apoiando simultaneamente nosso compromisso global comum com a ação climática”, afirmou Ambroise Fayolle, vice-presidente do BEI. “Estamos satisfeitos com a oportunidade de apoiar um projeto que fortalece o setor privado, facilita a conexão das comunidades às energias renováveis e transmite uma mensagem clara sobre nossa parceria com a América Latina na construção de um futuro mais verde e mais resiliente”, completou

Para Eduardo Capelestegui, a cerimônia realizada durante a COP30 reforça o valor estratégico da parceria com o BEI e o alinhamento com os compromissos climáticos globais da Neoenergia. “Graças a este novo projeto, já em andamento, a Neoenergia poderá intensificar os seus investimentos na Bahia, com foco na modernização da rede de distribuição em todo o estado. Esta iniciativa será fundamental para garantir que as energias renováveis cheguem às comunidades da Bahia de forma segura e eficiente, fortalecendo também nosso objetivo de promover um acesso equitativo à energia limpa”, explicou Capelastegui.

O projeto, que deverá ser executado ao longo dos próximos anos, faz parte do Pacto Ecológico firmado entre a União Europeia e o Brasil, assumindo ainda importância estratégica para a UE dentro do seu programa de investimento Global Gateway.

O projeto reforça os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris, assinado em 2015, para combater a mudança do clima, e contribui para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pelas Nações Unidas.

