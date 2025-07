INVESTIMENTOS

Novo PAC prevê R$ 105 bilhões na Bahia até 2030

Estão previstos 2,2 mil empreendimentos, dos quais 377 já estão concluídos

Publicado em 2 de julho de 2025 às 11:46

PAC é principal programa de investimentos federal Crédito: Ricardo Stuckert

O Novo PAC, principal programa para o desenvolvimento de infraestrutura do governo federal prevê investimentos de R$ 105 bilhões na Bahia até o ano de 2030. Das 2,2 mil ações previstas, 377 já foram concluídas, de acordo com informativo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Entre os destaques estão 65 empreendimentos voltados para melhoria da educação na Bahia. >

Os investimentos impactam o estado em diversas frentes, como saúde, educação e infraestrutura. Entre transferências constitucionais, legais e discricionárias para o estado, prefeituras e cidadãos nos 417 municípios, R$ 63,5 bilhões foram repassados aos baianos em 2024. O valor representa um aumento de 28% em relação a 2022, informa a nota, num comparativo com o último ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.>

Infraestrutura>

Dos R$ 65,6 bilhões em investimentos do Novo PAC previstos até o fim de 2026 na Bahia, R$ 32,7 bilhões já foram executados, ou 49,8% do total. Outros R$ 39,3 bilhões estão projetados para o período pós-2026, de acordo com o informativo.>

Estão na lista de investimentos do programa veículos de transporte escolar, unidades do Samu para renovação de frota, quadras esportivas, construção e reforma de escolas e universidades, construção de Unidades Básicas de Saúde, Ao todo, 31 municípios receberam veículos escolares e mais 34 ambulâncias foram destinadas para a renovação de frota.>

Outras 600 obras no estado estão em fase de execução, segundo o governo, 298 em fase de licitação e/ou leilão, e 926 em ações preparatórias, como as etapas de contratação, estudo, projeto de engenharia e licenciamento ambiental. Na área de habitação, há mais de 73 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida contratadas.>

Outras ações>

Um avanço destacado pelo governo na educação baiana é a criação de oito novos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) no estado. Além da capital, Salvador, as cidades de Itabuna, Macaúbas, Poções, Remanso, Ribeira do Pombal, Ruy Barbosa e Santo Estêvão foram escolhidas para receber os novos IFs. Juntos, os municípios somam quase 3 milhões de habitantes.>

Os novos campi se integram a uma rede federal que, na Bahia, conta com 39 unidades em atividade, distribuídas em 37 cidades. Os institutos federais são especializados na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior.>

Outro destaque do governo federal são os repasses para o programa Bolsa Família, que alcançou em junho de 2025 mais 2,4 milhões de famílias em todos os 417 municípios da Bahia. Para isso, o investimento do Governo Federal no estado supera R$ 1,62 bilhão, valor suficiente para garantir um benefício médio de R$ 656,72. Do total de beneficiários, 845,9 mil são crianças de zero a seis anos.>