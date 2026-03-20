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O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário

Com inadimplência recorde em 2026, entenda os limites da penhora judicial e por que as instituições financeiras não podem "congelar" seu saldo de forma arbitrária

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 20 de março de 2026 às 14:46

Práticas de congelamento de saldo para forçar o pagamento de dívidas são consideradas arbitrariedade, passíveis de contestação judicial e indenização por danos morais ao consumidor prejudicado.
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário Crédito: Reprodução

Com o Brasil atingindo a marca histórica de 81,2 milhões de inadimplentes em março de 2026, uma dúvida tem tirado o sono de muitos brasileiros, o banco pode "congelar" o dinheiro da minha conta para quitar uma dívida? A resposta curta é, não de forma arbitrária. Embora o endividamento atinja quase metade da população adulta, a lei brasileira impõe limites rigorosos para proteger o mínimo existencial do cidadão.

O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário

O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Reprodução
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Pixabay
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Neddermeyer/Agência Brasil
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Freepik
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Marcello Casal Jr / Agência Brasil
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O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário por Reprodução

O que diz a lei sobre o bloqueio

Diferente do que muitos acreditam, as instituições financeiras não possuem o poder de bloquear uma conta unilateralmente apenas porque o cliente está devendo o cartão de crédito ou o cheque especial. Para que o dinheiro seja retido, é necessária uma ordem judicial. Esse processo acontece através de um sistema interligado entre a Justiça e o Banco Central, onde um juiz determina a penhora de valores após o devedor ter sido devidamente processado e notificado.

Existem raras exceções onde o bloqueio ocorre sem juiz, mas elas não estão ligadas à dívida comum.  São casos de suspeita de fraude, lavagem de dinheiro ou irregularidades graves no CPF, conforme as normas de segurança do Banco Central.

A proteção do salário e da poupança

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Mesmo quando há uma ordem judicial, nem todo dinheiro pode ser levado. O Código de Processo Civil define certas verbas como impenhoráveis. Salários, aposentadorias, pensões e auxílios governamentais são protegidos porque possuem "natureza alimentar"  ou seja, são necessários para a sobrevivência.

Além disso, valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos também gozam de proteção legal contra penhoras, salvo em casos específicos de execução de pensão alimentícia.

O cenário da inadimplência em 2026

O momento atual exige atenção. Dados recentes mostram que o valor médio das dívidas por devedor ultrapassa os R$6.300, concentradas principalmente no cartão de crédito. Com o endividamento das famílias batendo a casa dos 80%, os tribunais têm sido inundados com ações.

A jurisprudência atual tem sido rigorosa com os abusos. Bancos que bloqueiam contas sem aviso prévio ou que retêm salários indevidamente têm sido condenados a pagar indenizações por danos morais, que podem variar entre R$5 mil e R$10 mil, dependendo do impacto causado à vida do consumidor.

O que fazer se sua conta for bloqueada?

Se você acordar e encontrar seu saldo indisponível, o primeiro passo é manter a calma e agir rápido.

  1. Identifique a origem: verifique no extrato ou no atendimento do banco se o bloqueio é uma "penhora online" (judicial) ou uma trava administrativa do próprio banco.
  2. Reúna provas: guarde seus últimos holerites, extratos do INSS e comprovantes de que aquele dinheiro é sua única fonte de subsistência.
  3. Conteste: se o dinheiro bloqueado for salário ou poupança abaixo de 40 salários mínimos, você deve apresentar uma defesa no processo (através de advogado ou Defensoria Pública) pedindo o desbloqueio imediato.
  4. Busque renegociação: para evitar que a situação chegue ao ponto judicial, utilize plataformas oficiais como o Consumidor.gov.br ou os mutirões de negociação, que em 2025 chegaram a oferecer descontos de até 90% para quitação de débitos.

A informação continua sendo a melhor ferramenta contra o abuso bancário. Estar devendo é uma situação civil, mas ter o direito de subsistência preservado é uma garantia fundamental de todo cidadão.

Tags:

Banco Economia

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