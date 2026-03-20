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Maiara Baloni
Publicado em 20 de março de 2026 às 14:46
Com o Brasil atingindo a marca histórica de 81,2 milhões de inadimplentes em março de 2026, uma dúvida tem tirado o sono de muitos brasileiros, o banco pode "congelar" o dinheiro da minha conta para quitar uma dívida? A resposta curta é, não de forma arbitrária. Embora o endividamento atinja quase metade da população adulta, a lei brasileira impõe limites rigorosos para proteger o mínimo existencial do cidadão.
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário
Diferente do que muitos acreditam, as instituições financeiras não possuem o poder de bloquear uma conta unilateralmente apenas porque o cliente está devendo o cartão de crédito ou o cheque especial. Para que o dinheiro seja retido, é necessária uma ordem judicial. Esse processo acontece através de um sistema interligado entre a Justiça e o Banco Central, onde um juiz determina a penhora de valores após o devedor ter sido devidamente processado e notificado.
Existem raras exceções onde o bloqueio ocorre sem juiz, mas elas não estão ligadas à dívida comum. São casos de suspeita de fraude, lavagem de dinheiro ou irregularidades graves no CPF, conforme as normas de segurança do Banco Central.
Mesmo quando há uma ordem judicial, nem todo dinheiro pode ser levado. O Código de Processo Civil define certas verbas como impenhoráveis. Salários, aposentadorias, pensões e auxílios governamentais são protegidos porque possuem "natureza alimentar" ou seja, são necessários para a sobrevivência.
Além disso, valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos também gozam de proteção legal contra penhoras, salvo em casos específicos de execução de pensão alimentícia.
O momento atual exige atenção. Dados recentes mostram que o valor médio das dívidas por devedor ultrapassa os R$6.300, concentradas principalmente no cartão de crédito. Com o endividamento das famílias batendo a casa dos 80%, os tribunais têm sido inundados com ações.
A jurisprudência atual tem sido rigorosa com os abusos. Bancos que bloqueiam contas sem aviso prévio ou que retêm salários indevidamente têm sido condenados a pagar indenizações por danos morais, que podem variar entre R$5 mil e R$10 mil, dependendo do impacto causado à vida do consumidor.
Se você acordar e encontrar seu saldo indisponível, o primeiro passo é manter a calma e agir rápido.
A informação continua sendo a melhor ferramenta contra o abuso bancário. Estar devendo é uma situação civil, mas ter o direito de subsistência preservado é uma garantia fundamental de todo cidadão.